Toplu Taşıma Araçlarının Servis Saatlerinde Yeni Düzenleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarının servis saatlerinde yeni düzenlemeye gitti. Otobüslerde kışlık servis programına geçilirken, tüm hatlarda EGO otobüsleri tam kapasite hizmet vermeye başladı. Metro ve ANKARAY’da ise hafta içi pik saatlerde 7 dakikada bir, kalan saatlerde de 15 dakikada bir sefer yapılacak. EGO Genel Müdürlüğü; EGO Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri ve Özel Toplu Taşıma Araçlarına konulmak üzere dezenfektan ürün dağıttı.

EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla servis saatlerini yeniden düzenleyerek, kışlık servis programına geçti.

OTOBÜSLER TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK

Otobüs ve Raylı Sistemlerde yolcu oturma kapasitesinin azami yüzde 50’si kadar yolcu alınması, oturanların yarısı kadar yolcunun da ayakta taşınabilmesi için yeni servis saat uygulaması, 13 Nisan Pazartesi gününden itibaren hayata geçirildi.

Kışlık servis programına geçilmesiyle birlikte EGO otobüsleri, Özel Halk Otobüslerinin çalıştığı 17 hat da dahil olmak üzere tüm hatlarda tam kapasite hizmet vermeye başladı.

RAYLI SİSTEMLERDE SEFER ARALIKLARI DEĞİŞTİ

Raylı Sistemlerde de sefer aralıklarında değişiklik yapılırken, Metro ve ANKARAY’da hafta içi günlerde ‘pik saatler’ olarak tabir edilen 07.00-09.30 ve 16.00-20.30 saatleri arasında 7 dakikada bir, hafta sonları ve pik saatler dışında ise 15 dakikada bir sefer yapılacak.

EGO Genel Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı duyuruda, güncellenmiş servis güzergahlarına EGO CEP’TE uygulamasından ulaşabileceğini bildirdi.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DEZENFEKTAN BULUNDURMA ZORUNLU

Toplu taşıma araçlarında 13 Nisan Pazartesi gününden itibaren dezenfektan ürün bulundurma zorunluluğunun getirilmesinin ardından EGO Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Başkent’te hizmet veren bin 470 EGO otobüsü başta olmak üzere 200 Özel Halk Otobüsü (ÖHO) ve 160 Özel Toplu Taşıma Aracına (ÖTA) dezenfektan ürün dağıtan EGO Genel Müdürlüğü, daha önce Metro ve ANKARAY istasyonlarına vatandaşların kullanması için el dezenfektanları yerleştirerek, maske dağıtımına da başlamıştı.