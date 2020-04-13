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Vergi ve Harçlara Covid-19 düzenlemesi

Mamak Belediyesi, İstikrar ve Güven Kalkanı Paketi ile iş dünyası ve esnafı rahatlatmayı amaçlayan devletin yanında olmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mamak Belediyesi öncelikle 3 ay süre ile esnaftan işgaliye harcı tahsil edilmemesini kararlaştırdı. Ayrıca faaliyetine ara verilen ya da faaliyeti koronavirüs salgını sebebiyle faaliyeti durdurulan esnaftan Çevre Temizlik vergisi ile İlan ve Reklam Vergisi alınmayacak.

Kepenkler Açıldığında Bir Nebze de Katkımız Olsun İstiyoruz

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Covid-19 sebebiyle bütün dünya ekonomisinde zorluklar yaşandığına işaret etti.

Salgın tedbirleri kapsamında bazı işyerlerinin faaliyetlerinin durdurulduğuna bazılarının da ara vermek zorunda kaldığına dikkati çeken Köse şöyle dedi:

“ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İstikrar ve Güven Kalkanı paketi açıklandı. Biz de belediye olarak devletimize ve milletimize destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle istihdam yükünü omuzlayan esnafımızın yanındayız. 3 ay süreyle İşgaliye Harcı almıyoruz. Biliyorsunuz bazı firmaların faaliyeti durduruldu, bazıları da ara vermek zorunda kaldı. O esnafımızdan, bu döneme ilişkin Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisini de almayacağız. Tekrar kepenkler açıldığında esnafımızı bir nebze rahatlatmak, imkanlarımız dahilinde bir katkı sunmuş olmak istedik.”
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Bugün 14:55 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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