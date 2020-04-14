Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:33 TSİ- Belediye G: Bugün 11:45 TSİ

Denetimler Sıklaştırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında market ve eczane kontrollerini artırdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında market ve eczane denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Halk sağlını korumak amacıyla marketler ile eczanelerde yayınlanan genelgelere uyulup uyulmadığını kontrol eden Büyükşehir Zabıta ekipleri, kurallara uymayan ve merdiven altı üretim yapan iş yerlerine yasal işlem uyguluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında market ve eczane kontrollerini artırdı.

Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan genelgeler doğrultusunda Ankara Zabıtası, Başkent’te gıda sektöründe hijyen önlemleri başta olmak üzere yasaklara uyan ya da uymayan marketlere, maske dağıtım kuralları konusunda ise eczanelere yönelik denetimlere başladı.

MARKETLERDE SALGINLA MÜCADELEDE TAVİZ YOK

Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent’te İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı genelgeleri kapsamında marketler tarafından alınması gereken tedbirleri aralıksız kontrol ediyor.

Sebze ve meyvelerin paketlenerek satılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması, müşteri ve çalışanların maske ile eldiven takması ve marketlerin genel hijyen kurallarına uyup uymadığı tek tek denetlenirken, hem market yetkilileri hem de vatandaşlar uyarılıyor.

Halk sağlının korunması konusunda uyarılara kulak asmayan marketlere yasal işlem uyguladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, “Market yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde içeriye alınan müşterilere maskeyle alışveriş yaptırmaları, ürünleri elle seçtirmemeleri konusunda uyarıyoruz. Marketlere ait servis araçlarında da yolcu kapasitesinin yüzde 50 oranına uyulması konusunda denetimlerimiz devam ediyor. Tespit ettiğimiz olumsuzlukları tutanak altına alıp, ilgili mercilere cezai işlem yapılması için sevk edeceğiz. Bu süreç içinde denetimlerimiz artarak devam edecek.” dedi.       

BAŞKENT’TE DENETİM SEFERBERLİĞİ VE MERDİVEN ALTI MASKE ÜRETİMİNE SIKI TAKİP

Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda eczanelerin ücretsiz maske dağıtımı yapmasına karar verilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelinde eczanelere yönelik denetimlerini ise sıklaştırdı.

Eczanelerde maskelerin ücretsiz verilip verilmediğini denetlediklerini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Şube Müdürü Turgut Tatar, şu bilgileri verdi:

“Maskelerin ücretsiz olarak dağıtılacağı kararlaştırıldığından itibaren denetimlerimizi artırdık. Şu ana kadarki denetimlerimizde marketlerde ve eczanelerde şimdiye kadar maske satıldığını görmedik. Eczanelerde emniyet şeritleri çekili durumda ve marketlerde de ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor. Sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Merdiven altı üretim denetimlerini de artırarak vatandaşa ulaşmasını engelliyoruz. Yaklaşık bin adet merdiven altı maske tarafımızca ele geçirildi ve gerekli yasal işlemler yapıldı.”

Kızılay’da bulunan bir marketin sorumlu müdürü Kubilay Kirazoğlu ise sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyduklarını belirterek, “Mağazamız 400 metre büyüklüğünde en fazla 40 müşteri alabiliyoruz. Müşterileri tek tek sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıyor, maske ve eldiven kullanmayan müşterilere ise dağıtıyoruz. Mağaza içinde ve dışında uyarı afişleri ve fotoselli dezenfektan cihazı yer alıyor. Tüm çalışanlarımız maske, eldiven ve bone kullanıyor. Hijyen kurallarında son derece dikkatli davranıyoruz” diye konuştu.

Başkent’in dört bir yanında marketlerden eczanelere, toplu taşıma araçlarından pazar yerlerine kadar denetimlerine devam eden Zabıta ekipleri aynı zamanda maskesi olmayan vatandaşlara ve pazarcı esnafına da maske dağıtımını sürdürüyor.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Aşevi Hizmetleri Devam Ediyor mask
Aşevi Hizmetleri Devam Ediyor
Büyükşehir Pazarcı Esnafına Sözünü Tuttu mask
Büyükşehir Pazarcı Esnafına Sözünü Tuttu
İhtiyaç Sahipleri İçin “Gönül Köprüsü” Standı Açıldı mask
İhtiyaç Sahipleri İçin “Gönül Köprüsü” Standı Açıldı
Vergi ve Harçlara Covid-19 düzenlemesi mask
Vergi ve Harçlara Covid-19 düzenlemesi
Toplu Taşıma Araçlarının Servis Saatlerinde Yeni Düzenleme mask
Toplu Taşıma Araçlarının Servis Saatlerinde Yeni Düzenleme
Maske dağıtımı hız kesmeden devam ediyor mask
Maske dağıtımı hız kesmeden devam ediyor
20 bin yardım kolisinin dağıtımına başlandı mask
20 bin yardım kolisinin dağıtımına başlandı
Sokağa Çıkma Yasağı Sokak Hayvanlarına Yaradı mask
Sokağa Çıkma Yasağı Sokak Hayvanlarına Yaradı
Vatandaşlar Ekmeksiz Kalmadı mask
Vatandaşlar Ekmeksiz Kalmadı
Asfalt sezonu açıldı, Büyükşehir atağa kalktı mask
Asfalt sezonu açıldı, Büyükşehir atağa kalktı

Bugün 11:33 TSİ Ankara- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Maskeler Artık Buraya Atılacak! mask
Maskeler Artık Buraya Atılacak!
Büyükşehir'den Üreticiye Tohum Desteği mask
Büyükşehir'den Üreticiye Tohum Desteği
10 bin aileye gıda ve hijyen paketi mask
10 bin aileye gıda ve hijyen paketi
Yenimahalle Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor mask
Yenimahalle Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
Bir Günde Tam 20 Bin Tane! mask
Bir Günde Tam 20 Bin Tane!
Öğrencilere Müjde! Evden Yarışın Kazanın! mask
Öğrencilere Müjde! Evden Yarışın Kazanın!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüse Karşı Ozon Tedavisi mask
Koronavirüse Karşı Ozon Tedavisi
Son Dakika! Ankara'nın İçme Suyu... mask
Son Dakika! Ankara'nın İçme Suyu...
Büyük Hizmet! Arayın ücretsiz ekmeğiniz ayağınıza gelsin! mask
Büyük Hizmet! Arayın ücretsiz ekmeğiniz ayağınıza gelsin!
Koronavirüse Karşı Akciğerlerinize Bunları Yapın mask
Koronavirüse Karşı Akciğerlerinize Bunları Yapın
​Covid-19 epilepsi hastalarını etkiliyor mu? mask
​Covid-19 epilepsi hastalarını etkiliyor mu?
Vergi ve Harçlara Covid-19 düzenlemesi mask
Vergi ve Harçlara Covid-19 düzenlemesi

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL