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Koronavirüse Karşı Ozon Tedavisi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) Salgını'nda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 120 bine yaklaşırken toplam kayıtlı vaka sayısı ise 2 milyonu aştı.

Elif Duman
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ( COVID-19) Salgını'nda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 120 bine yaklaşırken toplam kayıtlı vaka sayısı ise 2 milyonu aştı. Salgının yeryüzünden silinmesi için uzmanların tüm uyarılarının dikkate alınması gerektiğini belirten Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Önder Taylan Çifçi, bir tedavi ve bağışıklık güçlendirici olarak ozon tedavisine dikkat çekti. Dr. Önder Taylan Çifçi, İtalya’nın Udine kentinde ve İspanya'nın İbiza adasında ozon tedavisi ile alınan sonuçların, Koronavirüs’le mücadelede umut verici olduğunu ifade etti.

Ülkemizde bin 300’e yakın kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Koronavirüs (COVID-19) Salgını’na karşı, bilim insanları uyarılara devam ediyor. Hastalığa yakalanmamanın hem kişilerin sağlığı hem de sağlık sisteminin devamlılığı için hayati öneme sahip olduğunu belirten Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Önder Taylan Çifçi, “Hastalıktan korunmak için sosyal izolasyon, sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımı, ellerin temas şüphesinden sonra sabun ve suyla yıkanması ve de alkol bazlı el dezenfektanların kullanımı gibi koruyucu önlemlere harfiyen uymalıyız.” dedi.

“ÇOK UYUMAK DA AZ UYUMAK KADAR SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLER”

Ülkemizde salgının pik yapmadığının altını çizen Dr. Önder Taylan Çifçi, çok uyumanın da az uyumak kadar sağlığı olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti ve şu uyarılarda bulundu: “İnsanlarımız sağlığını korumak ve bağışıklığını güçlendirmek için bu dönemde duydukları her bilgiyi mantık süzgecinden geçirmeli. Bilgi akışına karşı sakin ve temkinli bir tavır sergilemeli. Uyku düzenine mutlaka dikkat etmeli, ne az ne de çok uyunmalı. Az uyumak kadar çok uyumak da sağlığı olumsuz etkiler. Uyku sorunu yaşayanlar geç saatlerde yeme içme alışkanlığını terk etmeli. Bu dönemlerde sağlıklı yiyecekler tüketilmeli ve abur-cubur olarak tabir ettiğimiz yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Çok zorlamamak kaydıyla gevşeme ve kardiyo egzersizleri yapılması da faydalı olacaktır.”

İBİZA VE UDİNE'DEKİ SONUÇLAR UMUT VERİCİ

Melatonin, Quercetin, Prebiyotik, Probiyotik, C vitamini, K vitamini ile kombine olan D vitamini, Omega-3 ve Çinko kullanmanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkat çeken Dr. Önder Taylan Çifçi, ozon tedavisinin de bu süreçte önemli olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi:

“Ozon tedavisi; etkinliği daha önce defalarca kanıtlanmış, ucuz, güvenli ve etkili bir yöntemdir. Halihazırda Koronavirüs tedavisinde kullanılan Hidroksiklorokin ve Favipiravir’in yaptığı gibi virüsün insan hücresine girerek çoğalmasını engeller. Ozon tedavisi uygulamak için hasta olmak gerekmez. Ozon; 3 tane oksijen atomundan oluşan gaz şeklinde bir moleküldür. Doğada bulunan en güçlü oksidan ajan olan ozon, çamaşır suyundan 3 bin 125 kat daha fazla mikrop öldürücü özelliktedir. Damar yolu açılarak yapılan major ozon uygulaması günümüzde en sık başvurulan yöntemdir. Bu yöntemle ozon kan yoluyla tüm doku ve hücrelere ulaşır. Böylece dokulara oksijen sunumunu artırır ve endotel hücresinde nitrik oksit üretimini yükseltir. Geçmişte Norwalkvirüs, Hepatit A virüsü, Polio virüs, Vaccinia virüs, HIV, CMV, Ebola virüs üzerindeki etkileri ispatlanan ozon tedavisi Koronavirüs için de kullanılabilir. Bizim için umut verici çok taze iki haber var. İspanya'nın İbiza adasında Koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle ciddi solunum sıkıntısı çeken hastada birkaç seans ozon terapiden sonra, doku oksijenasyonu düzeldi ve hepsi entübasyona gerek kalmadan iyileşti. İtalya’nın Udine kentinde ozon terapi uygulanan 36 hastadan sadece 1 tanesi yoğun bakıma alındı. Bu hasta da solunum cihazına bağlanmadan iyileşti.”

OZON BİRÇOK ALANDA TEDAVİ AMAÇLI KULLANILIYOR

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Önder Taylan Çifçi, doza bağlı farklı etkileri olan ozon tedavisinin günümüzde akut ve kronik hastalıkların önlenmesinde ve de tedavisinde etkin şekilde kullanıldığını dile getirdi. Dr. Önder Taylan Çifçi; dolaşım bozuklukları, diyabet, nörolojik hastalıklar, kanser, yara tedavisi, sporcu performansı yükseltilmesi, detoks ve anti-aging gibi işlemlerde tüm dünyada ozonun etkin olarak kullanıldığını da açıkladı.
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