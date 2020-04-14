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Aşevi Hizmetleri Devam Ediyor

Etimesgut Belediyesi Aşevi tüm dünyayı etkisine alan Yeni Tip Koronavirüs salgınını nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı, kronik rahatsızlığı olan, engelli, ihtiyaç sahibi 1600 aileye hergün sıcak yemek ve ekmek  ulaştırıyor.

Elif Duman
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Etimesgut Belediyesi Aşevi tüm dünyayı etkisine alan Yeni Tip Koronavirüs salgınını nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı, kronik rahatsızlığı olan, engelli, ihtiyaç sahibi 1600 aileye hergün sıcak yemek ve ekmek  ulaştırıyor. Salgın öncesi 1200 aileye aşevi hizmeti verilirken salgın nedeniyle bu sayı 1600'e çıktı. Bu yılın ilk üç ayında aşevinden 120 bin kişiye yemek yardımı yapıldı.

Koronavirüs salgını öncesinde de ihtiyaç sahiplerine yemek desteği sağlayan aşevi salgınla birlikte hizmet alanını genişletti. Koronavirüs nedeniyle oluşturulan Etimesgut Belediyesi Atasına Hizmet Birimi'ne (EtiATA) başvurun vatandaşlar, yapılan değerlendirme ve tespitlerin ardından aşevi hizmetinden yararlanıyorlar.

20 aşçı, aşçı yardımcıları ve ulaştırmadan oluşan personel sabah 04.00'da yemek pişirme hazırlıklarına başlıyor. Dev kazanlarda pişirilen 3 çeşit yemek daha sonra çelik sefer taslarına dolduruluyor. Yemekler, 5 adet aşevi aracıyla belirlenen adreslere dağıtılmak üzere yola çıkıyor. İlçenin 36 mahallesinde gerçekleştirilen dağıtım işlemi 19.00'a kadar devam ediyor. Pişirme ve dağıtım sırasında personel maske ve eldiven giyiniyor, hijyen kurallarına azami özen gösteriliyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 'Kimse yatağa aç girmesin' diyerek 2011 yılında aşevini açtıklarını belirterek, "Aşevimiz 9 yıldır ihtiyaç sahibi, yaşlı, engelli, hasta, düşkün hemşehrilerimize hizmet veriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle aşevimizden yararlanan insamızın sayısı arttı. Evinden çıkamayan yaşı ilerlemiş büyüklerimizle, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız da talepleri durumunda bu hizmetimizden yararlanabiliyorlar. Günlük ortalama 1.600 ailemize sefer taslarımızla yemek ulaştırıyoruz. Gelen talebe göre sayımızı artırabiliyoruz. Ramazan ayı yaklaşıyor. Yine Ramazan ayın da aşevimiz daha aktif bir şekilde Etimesgut halkının yanında olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.
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Bugün 18:14 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

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