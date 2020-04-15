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Yayalar İçin Dezenfektan Tüneli

Geçtiğimiz haftalarda hem araçlar hem de vatandaşlar için dezenfekte tünelini faaliyete geçiren Mamak Belediyesi, belediye hizmet binasının ardından Dikimevi Postane önünde yeni Yaya Dezenfekte Tüneli oluşturdu.

Elif Duman
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Geçtiğimiz haftalarda hem araçlar hem de vatandaşlar için dezenfekte tünelini faaliyete geçiren Mamak Belediyesi, belediye hizmet binasının ardından Dikimevi Postane önünde yeni Yaya Dezenfekte Tüneli oluşturdu.

Sabah 08.00’de hizmet vermeye başlayan Yaya Dezenfektan Tünelini kullanan vatandaşlar kıyafetlerini dezenfekte ederek mesaiye başlıyor. Tünele girmeden önce ellerini dezenfekte eden ve Mamak Belediyesi’nin verdiği ücretsiz maskeleri takan vatandaşların kıyafetleri saniyeler içinde virüsten arındırılıyor.

Sensörler sayesinde otomatik devreye giren tünelde, 3 noktadan, 360 derecelik açıyla  insan sağlığına zararı olmayan solüsyon buharı püskürtülüyor.Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak, sırayla tünele girebiliyor.

Evde kalın, gerisini biz hallederiz

Sağlığın kendileri için öncelikli olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu çalışmamız ile toplum sağlığı açısından oluşabilecek riskleri minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Virüs ve bakterileri inaktif yani zararsız, işlevsiz hale getirirken insan sağlığına hiç bir yan etkisi olmadan bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın “ Covid-19” virüsünden korunması Sağlık Bakanlığımızın belirttiği gibi sosyal mesafenin korunması, hijyen kurallarına riayet edilmesi ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasına bağlı. Koronavirüs önlemleriyle ilgili çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Sevgili Güzel Mamaklılar; siz evde kalın, gerisini biz hallederiz.” dedi.
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Bugün 12:36 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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