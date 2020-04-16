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Ücretsiz spor eğitimi

Koronavirüs süreci kuşkusuz herkesin hayatını değiştirdi. Yetkililer salgının yayılmaması için “evde kal” uyarıları yaparken, Sincan Belediyesi evde hayatı renklendirecek uygulamaları hayata geçirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Koronavirüs süreci kuşkusuz herkesin hayatını değiştirdi. Yetkililer salgının yayılmaması için “evde kal” uyarıları yaparken, Sincan Belediyesi evde hayatı renklendirecek uygulamaları hayata geçirdi.  “Dışarı çıkamıyorum, spor yapamıyorum” diyen kadınlar artık evde spor eğitmenleri eşliğinde spor yapmanın keyfini çıkarabilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar zorunlu durumlar dışında dışarı çıkmıyor, vaktinin büyük bölümünü evde geçiriyor. Sincanlıların evde geçirdikleri zamanı daha verimli geçirmesi için birçok etkinlik dijital ortama taşındı. Kişisel gelişim eğitimleri, tarih söyleşileri, edebiyat sohbetleri, özel günlere ait konu ve konuklar, çocuklara yönelik tiyatrolar, bilgisayar eğitim kursları, robotik kodlama eğitimi gibi onlarca etkinlik ekultur.sincan.bel.tr adresinde vatandaşların hizmetine sunuldu.

Sincan Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadelesini her alanda sürdürürken, vatandaşların sağlığını korumak için de harekete geçti. Uzmanlar uzun süre hareketsiz kalmanın pek çok sağlık sorununa davetiye çıkardığını, özellikle kalp ve damar sağlığını korumak için haftada 3-4 gün spor yapmanın önemine dikkat çekiyor. Bu amaçla Sincan Belediyesi kadınlara evde spor yapma fırsatı sundu.

Profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan egzersiz videoları, evde kolaylıkla uygulanabilecek pratiklerden oluşuyor. ekultur.sincan.bel.tr adresinden yayınlanan videolara ulaşabilmek için Sincan Belediyesi Çözüm Merkezi’nin (444 4 762) aranması ve şifre alınması gerekiyor. Şifre ile ücretsiz şekilde spor egzersizleri izlenip uygulanabilecek.
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Bugün 09:59 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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