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ASKİ'den Büyük Hamle

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in birçok noktasında altyapı çalışmalarını hızlandırdı. 

Elif Duman
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ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentlilerin kesintisiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla altyapı yenileme ve güçlendirme çalışmalarına hız verdi. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, son olarak Çankaya ilçesinde 7 mahallenin su temin sorununu çözdüklerini belirterek, “Yeni döşenen içme suyu hattı ile bölgede yaşayan yaklaşık 50 bin kişinin kesintisiz bir şekilde su ihtiyacını karşılamış olacağız.” dedi.

ASKİ ekipleri, 7/24 çalışarak altyapı yenileme ve güçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

ÇANKAYA İLÇESİNDE 7 MAHALLEYE YENİ HAT

Başkentlilere kesintisiz su sağlamak amacıyla altyapı yenileme ve güçlendirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Çankaya İlçesinde yer alan 7 mahallenin su temini için yeni hat çalışması yaptıklarını açıkladı.

Pompa istasyonu ile su deposu arasına bin 293 metre içme suyu hattı döşediklerini ifade eden Öztürk, eski ve ekonomik ömrünü tamamladığı için sık sık arızalanarak bölgede kesintilerine yol açan 300 milimetre ve 350 milimetre çapındaki eski çelik hatların ise iptal edildiğini söyledi. Öztürk, “Yeni döşenen içme suyu hattı ile bölgede yaşayan yaklaşık 50 bin kişinin kesintisiz su ihtiyacını karşılamış olacağız.” dedi. 

ESKİ HATLARDA SORUN ÇIKIYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle konutlarda geçirilen sürenin arttığına ve hatlarda daha sık arızaların yaşandığına dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, özellikle eskiyen hatların sorun çıkardığını ifade etti.

“Yılların biriktirdiği sorunları tek tek çözmeye çalışıyoruz” diyen Öztürk; Dikmen, Huzur, Aydınlar, Şehit Cengiz Karaca, Ata, Akpınar ve Karapınar Mahallelerinin 2 bin 500 metreküp kapasiteli T15 deposundan alınan su ile beslendiğini vurguladı ve “Su kullanımının yoğun olduğu yaz aylarında depoya tankerle su takviyesi yapılıyordu” değerlendirmesinde bulundu.

SIK ARIZALANAN ESKİ ÇELİK HATLAR İPTAL EDİLDİ

Bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Öztürk, şunları söyledi:

“Çankaya’da zaman zaman yaşanan su temin sorununun çözümü için S8 zonundan Dikmen Caddesi üzerindeki P5 Pompa İstasyonu ile T15 Su deposu arasına toplam bin 293 metre ve 400 milimetre çapında duktil hattın yapımını gerçekleştirdik. Başkentlilerin musluğundan sağlıklı, güvenli, kaliteli ve kesintisiz su akmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan noktalarda altyapı yenileme ve güçlendirme çalışmalarına devam edeceğiz.”
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