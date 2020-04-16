Günde tam 1500 adet

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara 80 bin maske dağıtan Kahramankazan Belediyesi, artık kendi maskesini kendi üretmeye başladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatı ve belediyenin desteğiyle ilçe halk eğitim merkezinde oluşturulan atölyede şimdilik günde 1500 maske üretiliyor. Üretilen bu maskelerin dağıtımına önümüzdeki hafta başlanacak.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede özverili çalışmalar yürüterek 55 bin nüfuslu ilçede daha önce 80 bin maskeyi vatandaşlara dağıtan Kahramankazan Belediyesi, bu alanda önemli bir adım daha attı.

Atölye oluşturuldu, imalat başladı

Kahramankazan Belediyesi, bu doğrultuda koronavirüsle mücadelenin olmazsa olmazı maske üretimine başladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla ilçedeki halk eğitim merkezinde maske üretimi yapılması için bir atölye oluşturuldu. Belediyenin sağladığı ham madde, malzeme, makina ve ekipmanlarla başlatılan maske üretimi tüm hızıyla sürüyor. Maskelerin üretimi halk eğitim merkezi kursiyer ve öğretmenleri tarafından büyük bir özveri ve azimle gerçekleştiriliyor.

Günlük 1500 maske

Oluşturulan atölyede tek kullanımlık olarak bilinen maskelerin üretimi yapılıyor. Bu kapsamda atölyede şimdilik günlük yaklaşık 1500 maske üretiliyor. Üretilen bu maskeler daha sonra sterilizasyon için kurulan ultraviyole dezenfeksiyon sistemi ünitesinde dezenfekte edilerek, ambalaj ünitesine gönderiliyor. Burada el değmeden ambalajlanan maskeler kullanıma hazır hale geliyor.

Tasarruf ediliyor, mağduriyet yaşanmıyor

Kahramankazan Belediyesi böylece, kendi maskesini kendi üreterek, hem ekonomik anlamda önemli bir tasarruf sağlıyor hem de ilçe halkının maske temini konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamasının önüne geçiyor. 55 bin nüfuslu ilçede daha önce vatandaşlara 80 bin maske dağıtan belediye, atölyede üretilen maskelerin dağıtımına ise önümüzdeki hafta içi başlayacak.

Talebi karşılamak için kolları sıvadık

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüsle mücadele sürecinin en önemli unsurlarından birinin maske kullanımı olduğunu, vatandaşlardan da kendilerine maske temini konusunda yoğun şekilde talep geldiğini söyledi. Belediye olarak bu talebi karşılayabilmek için kendi maskelerini üretmeye karar verdiklerini ifade eden Oğuz, maske imalat atölyesini oluşturduklarını kaydetti.

Atölyede yoğun şekilde bir üretim olduğunun altını çizen Oğuz, “Biz belediye olarak elimizden gelen tüm desteği verdik ve atölyemizi oluşturduk. Merkezimizin fedakâr çalışanları ve yöneticileri takdire şayan bir çalışma sergiliyor. Birlikten güç doğar deyiminin yine burada gerçeğe dönüştüğüne şahit oluyoruz. Tüm kursiyerlerimizi, öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi canı gönülden kutluyorum.” dedi.

Atölyede ürettikleri maskeleri önümüzdeki hafta içi dağıtmaya başlayacaklarını belirten Oğuz, “Belediyemizin sağladığı ekipman, ham madde ve malzeme desteğiyle koronavirüsle mücadelemizin olmazsa olmazı maskelerimizi Halk Eğitim Merkezimizin atölyesinde hep birlikte üretiyoruz. Kahramankazan Koronavirüsle mücadelede tek yürek oldu.” diye konuştu.

Atölyede şimdilik günlük 1500 maske üretildiğini ifade eden Oğuz, bu sayının talebe ve ihtiyaca göre artırılabileceğini söyledi.

Atölyeyi ziyaret etti

Başkan Oğuz, atölyeyi ziyaret ederek, maske üretimini sürdüren kursiyer ve öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, tüm ilçe halkı adına teşekkür etti. Başkan Oğuz da kursiyerlerle birlikte maske üretimine destek verdi.