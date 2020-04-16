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Ankara Kalesi'nde Yardım Seferberliği

Altındağ Belediyesi, Kovid-19'la mücadele kapsamında Ankara Kalesi eteklerindeki Kale Mahallesi'nde yaşayan 850 aileye gıda kolisi desteğinde bulundu.

Elif Duman
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Altındağ Belediyesi, Kovid-19'la mücadele kapsamında Ankara Kalesi eteklerindeki Kale Mahallesi'nde yaşayan 850 aileye gıda kolisi desteğinde bulundu. Yardımlar sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek, ihtiyaç sahiplerine kapıdan teslim edildi. 

Altındağ Belediyesi’nin sevgi dolu yardım eli, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Altındağ’da Kovid-19 ile mücadelenin ilk günlerinden itibaren binlerce aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapan Altındağ Belediyesi, Kale Mahallesi’nde yaşayan vatandaşları da unutmadı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek, yardımlar kapıdan teslim edildi. 

“SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİYORUZ”

Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusuna büyük özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Asım Balcı “Yardım dağıtımı esnasında ilk olarak aileleri belirliyoruz. Daha sonra tüm koruyucu önlemleri almış olan ekiplerimiz, yardım kolisini ihtiyaç sahibi ailelerin evine, kapıdan teslim ediyor. Sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor, vatandaşlarımızın ve ekiplerimizin hijyen kurallarına uyup uymamasına çok dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli…” dedi. 

“850 AİLENİN YÜZÜ GÜLDÜ”

Başkan Balcı “Bu zamana kadar binlerce ailemizi bu zor günlerde yalnız bırakmadık, ihtiyaçlarını karşıladık. Bugün de Kale Mahallesi’nde 850 ailenin kapısını çalarak, yüzlerini güldürdük. Yeter ki kimse evinden çıkmasın. Biz görevimizin başındayız. Ayırım gözetmeksizin tüm Altındağlı kardeşlerimizin yanındayız…” ifadelerini kullandı.
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Bugün 11:08 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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