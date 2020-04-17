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Gezici Aşevi Araç Filosu Hızla Artırılıyor

Corona Virüsüne karşı tüm birimleriyle teyakkuza geçen Yenimahalle Belediyesi, evlerinden çıkamayan, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara yemek servisi yapıyor.

Elif Duman
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Corona Virüsüne karşı tüm birimleriyle teyakkuza geçen Yenimahalle Belediyesi, evlerinden çıkamayan, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara yemek servisi yapıyor.

Artan Corona Virüsü vakaları dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım elini uzatan Yenimahalle Belediyesi Aşevi, özenle hazırlanan 4 çeşit yemeği, yeni araç filosuyla vatandaşın kapısına götürüyor. Yenimahalle Belediyesi Aşevi, ilçe genelinde daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşmak amacıyla araç filosunu genişletti.

Aşevi filosu her gün bin 500 aileye ulaşıyor

Corona virüsüne karşı Yenimahalle’nin dört bir yanında dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapan Yenimahalle Belediyesi, evlerinden çıkamayan ve yemek yapma durumu olmayan vatandaşları da unutmuyor. Her gün bin 500 aileye sefertaslarıyla yemek hizmeti sunan Yenimahalle Belediyesi Aşevi, Corona virüsüne karşı hazırlanan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cumartesi ve Pazar günleri de dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere haftanın yedi günü sıcak yemek imkanı sağlıyor.

“Zor günleri birlikte atlatacağız”

Yenimahalle’de Corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla belediyenin tüm birimlerinin aralıksız çalıştığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Belediyemizin bütün birimlerini virüs ile mücadele konusunda seferber etmiş durumdayız. Kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildiği günden bu yana evlere yemek servisi yapıyoruz. İhtiyaç sahibi, evinde yemek yapma durumu olmayan vatandaşlarımıza bu sıkıntılı dönemde destek oluyoruz. Belediyemizin Aşevi, hijyen kuralları dikkate alınarak hazırlanan dört çeşit yemeği, her gün 1500 aileye ulaştırıyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cumartesi ve Pazar günleri de yemek dağıtımımız devam edecek.Kimsesi olmayan ve yemek yapacak durumu olmayan 65 yaş üstü vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Yenimahalle yaşlısına saygı duyan bir ilçedir. Birlikte mücadele ederek, ihtiyacı olan vatandaşımıza destek vererek bu sıkıntılı günleri atlatacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.
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Bugün 11:59 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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