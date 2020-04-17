Başkan Altınok: "42 pazar yerine el dezenfektanı ünitesi sabitledik”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Semt pazarlarımızda tezgâhlar arasında 3 mesafe kuralını titizlikle uyguluyoruz. Zabıta ekiplerimiz pazarlara giriş ve çıkışları tek noktadan sağlıyor. Vatandaşlarımızın alışveriş öncesi ve sonrası ellerini dezenfekte edebilmesi için ilçemizdeki 42 semt pazarımıza el dezenfektanı ünitesi sabitledik.” dedi.

KEÇİÖREN SEMT PAZARLARINDA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığının semt pazarlarında sıkılaştırdığı denetimlerine Keçiören zabıta ekiplerinin de destek vermesiyle ilçedeki semt pazarlarında; tezgâhların 3 mesafe arayla kurulması, pazara giriş çıkışlarının tek noktadan yapılması, vatandaşın ve esnafın maske takarak sosyal mesafeyi koruması kuralları titizlikle uygulanıyor. Aynı zamanda Keçiören Belediyesi öz kaynaklarıyla ürettiği dezenfektanları ilçede kurulan 42 semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına sabitlediği dezenfektan üniteleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıyor.

“İLK İŞ OLARAK DEZENFEKTAN ÜRETİMİNE BAŞLADIK”

Başkan Turgut Altınok, ilçede kurulan semt pazarına dezenfektan ünitesi sabitleyerek alışveriş yapan vatandaşların hijyen kurallarına uyması noktasında önemli bir adım attıklarını belirterek, “ Koronavirüs salgını başlar başlamaz biz ilk iş olarak dezenfektan üretimine başladık. Keçiören Belediyesi olarak devletimizin ve hükümetimizin koronavirüsle mücadelede ortaya koyacağı her türlü çalışmaya sonuna kadar destek vereceğiz.” dedi.

“100 BİN ŞİŞE DEZENFEKTAN DAĞITIMINI SÜRDÜRÜYORUZ”

Maske ve dezenfektan üretimine paralel olarak dağıtımların da ivedilikle devam ettiğini vurgulayan Altınok şunları söyledi:

“Koronavirüs salgınıyla eş zamanlı olarak yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarımız neticesinde, öz kaynaklarımız ile bilim heyetimizin danışmanlığında üretmeye başladığımız maske ve dezenfektanlarımızı Keçiörenli hemşehrilerimize dağıtıyoruz. Yunus Emre Kültür Merkezinde kurulan atölyelerde Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenlerimiz tarafından üretilen maskelerin üretim kapasitesini her geçen gün artırıyoruz. 7/24, gece ve gündüz vardiya sistemiyle hijyenik ortamda üretilen maskelerimizi vatandaşlarımızın yanı sıra talep eden kurum ve kuruluşlara da dağıtılıyoruz. Vatandaşlarımıza aynı zamanda 100 bin şişe dezenfektan dağıtımını da sürdürüyoruz.”