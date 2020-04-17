Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:29 TSİ- Belediye G: Bugün 12:30 TSİ

Başkan Altınok: "42 pazar yerine el dezenfektanı ünitesi sabitledik”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Semt pazarlarımızda tezgâhlar arasında 3 mesafe kuralını titizlikle uyguluyoruz.”

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Semt pazarlarımızda tezgâhlar arasında 3 mesafe kuralını titizlikle uyguluyoruz. Zabıta ekiplerimiz pazarlara giriş ve çıkışları tek noktadan sağlıyor. Vatandaşlarımızın alışveriş öncesi ve sonrası ellerini dezenfekte edebilmesi için ilçemizdeki 42 semt pazarımıza el dezenfektanı ünitesi sabitledik.” dedi.

KEÇİÖREN SEMT PAZARLARINDA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığının semt pazarlarında sıkılaştırdığı denetimlerine Keçiören zabıta ekiplerinin de destek vermesiyle ilçedeki semt pazarlarında; tezgâhların 3 mesafe arayla kurulması, pazara giriş çıkışlarının tek noktadan yapılması, vatandaşın ve esnafın maske takarak sosyal mesafeyi koruması kuralları titizlikle uygulanıyor. Aynı zamanda Keçiören Belediyesi öz kaynaklarıyla ürettiği dezenfektanları ilçede kurulan 42 semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına sabitlediği dezenfektan üniteleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıyor.

“İLK İŞ OLARAK DEZENFEKTAN ÜRETİMİNE BAŞLADIK”

Başkan Turgut Altınok, ilçede kurulan semt pazarına dezenfektan ünitesi sabitleyerek alışveriş yapan vatandaşların hijyen kurallarına uyması noktasında önemli bir adım attıklarını belirterek, “ Koronavirüs salgını başlar başlamaz biz ilk iş olarak dezenfektan üretimine başladık. Keçiören Belediyesi olarak devletimizin ve hükümetimizin koronavirüsle mücadelede ortaya koyacağı her türlü çalışmaya sonuna kadar destek vereceğiz.” dedi.

“100 BİN ŞİŞE DEZENFEKTAN DAĞITIMINI SÜRDÜRÜYORUZ”

Maske ve dezenfektan üretimine paralel olarak dağıtımların da ivedilikle devam ettiğini vurgulayan Altınok şunları söyledi:

“Koronavirüs salgınıyla eş zamanlı olarak yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarımız neticesinde, öz kaynaklarımız ile bilim heyetimizin danışmanlığında üretmeye başladığımız maske ve dezenfektanlarımızı Keçiörenli hemşehrilerimize dağıtıyoruz. Yunus Emre Kültür Merkezinde kurulan atölyelerde Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenlerimiz tarafından üretilen maskelerin üretim kapasitesini her geçen gün artırıyoruz.  7/24, gece ve gündüz vardiya sistemiyle hijyenik ortamda üretilen maskelerimizi vatandaşlarımızın yanı sıra talep eden kurum ve kuruluşlara da dağıtılıyoruz. Vatandaşlarımıza aynı zamanda 100 bin şişe dezenfektan dağıtımını da sürdürüyoruz.”
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ödüllü Resim Yarışması mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ödüllü Resim Yarışması
Salgında Dayanışmanın 10 Altın Kuralı mask
Salgında Dayanışmanın 10 Altın Kuralı
Büyükşehir'in destek projelerine bir yenisi daha eklendi mask
Büyükşehir'in destek projelerine bir yenisi daha eklendi
Beypazarı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde mask
Beypazarı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde
Gezici Aşevi Araç Filosu Hızla Artırılıyor mask
Gezici Aşevi Araç Filosu Hızla Artırılıyor
Ödüllü kompozisyon yarışması! İşte başvuru adresleri! mask
Ödüllü kompozisyon yarışması! İşte başvuru adresleri!
Ankara Kalesi'nde Yardım Seferberliği mask
Ankara Kalesi'nde Yardım Seferberliği
Günde tam 1500 adet mask
Günde tam 1500 adet
ASKİ'den Büyük Hamle mask
ASKİ'den Büyük Hamle
Çankaya'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor mask
Çankaya'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Bugün 12:29 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Aşevi Hizmetleri Devam Ediyor mask
Aşevi Hizmetleri Devam Ediyor
Büyükşehir Pazarcı Esnafına Sözünü Tuttu mask
Büyükşehir Pazarcı Esnafına Sözünü Tuttu
Vergi ve Harçlara Covid-19 düzenlemesi mask
Vergi ve Harçlara Covid-19 düzenlemesi
Sokağa Çıkma Yasağı Sokak Hayvanlarına Yaradı mask
Sokağa Çıkma Yasağı Sokak Hayvanlarına Yaradı
Vatandaşlar Ekmeksiz Kalmadı mask
Vatandaşlar Ekmeksiz Kalmadı
Asfalt sezonu açıldı, Büyükşehir atağa kalktı mask
Asfalt sezonu açıldı, Büyükşehir atağa kalktı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüse Karşı Ozon Tedavisi mask
Koronavirüse Karşı Ozon Tedavisi
Koronavirüse Karşı Akciğerlerinize Bunları Yapın mask
Koronavirüse Karşı Akciğerlerinize Bunları Yapın
ASKİ'den Büyük Hamle mask
ASKİ'den Büyük Hamle
Bu grup daha çok risk altında mask
Bu grup daha çok risk altında
Ellerimi tertemiz yıkadım diyorsanız dikkat! mask
Ellerimi tertemiz yıkadım diyorsanız dikkat!
O evden yine 2 kamyon çöp çıktı mask
O evden yine 2 kamyon çöp çıktı

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL