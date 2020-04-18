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Ankara Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi

16 bin kişinin çalıştığı Ankara Şehir Hastanesi’nin toplam yatak sayısı 3 bin 811. Hastanede 526’sı erişkin olmak üzere 723 yoğun bakım yatağı bulunuyor.
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Ankara Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli görev üstlenen Ankara Şehir Hastanesi’nde Covid-19 şüphesiyle gelen hastaların teşhis prosedürü ve tanı alan hastalara uygulanan tedavi süreci görüntülendi. Pandemiye karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının, acil servisten yoğun bakıma kadar çalışmaları kayda alındı.

Sağlık Bakanlığı tarafından çekilen görüntülerde acil servise gelen tüm hastalar termal kameralarla taranıyor. Triyaj alanında Kovid-19 şüphesi olan ve olmayan kişiler hemen birbirinden ayrılıyor. Farklı alanlara yönlendiriliyor. Muayene edilen hastaların gerekirse akciğer tomografisi gibi diğer tetkikleri yapılıyor. Biyolojik numune alma kabinlerinde PCR testi için numune alınıyor. Şüpheli olan ve takibi gereken hastalar ile hastaneye yatışı yapılan hastalara, bulaş riskini belirtmek için sarı bileklik takılıyor.

16 bin kişinin çalıştığı Ankara Şehir Hastanesi’nin toplam yatak sayısı 3 bin 811. Hastanede 526’sı erişkin olmak üzere 723 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

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