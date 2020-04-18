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Beypazarı Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Beypazarı Belediyesi ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına günlük olarak yiyecek desteği veriyor.
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Zor Günlerde Sokak Hayvanları Unutulmuyor. Beypazarı Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları ilçenin muhtelif alanlarında sokak hayvanları için besleme noktaları belirledi. 

Belediye ekipleri  koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına günlük olarak yiyecek desteği veriyor.


Sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı alanlar başta olmak üzere diğer alanlarda bulunan sokak hayvanları için de ilçemizin farklı noktalarında belirlenen noktalara mama bırakılıyor.

Bugün 16:41 TSİ - Belediye

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