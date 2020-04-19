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ASKİ'den Önemli Hamleler

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent genelinde başlattığı kanalizasyon (atık su) ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarını aşama aşama sürdürüyor.

Elif Duman
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Salgın hastalık koronavirüs (Covid 19) nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarını altyapı yenileme çalışmaları için fırsat bilen Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. ASKİ ekipleri, Ulus Çankırı Caddesi ile Çam Sokak arasındaki mevcut atık su hattını yenilerken, Tandoğan Dögol Caddesi’nde de Fen İşleri Dairesi’nin asfalt çalışması öncesi ızgaralar temizleniyor.

ASKİ, salgın hastalık koronavirüs (Covid 19) nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarını, vatandaş ve çalışma yapılan yerlerdeki iş yerlerini rahatsız etmeden altyapı yenileme çalışmaları yapmak için değerlendiriyor.  Ulus Çankırı Caddesi ile Çam Sokak arasındaki mevcut atık su hattı yenilenirken, Tandoğan Dögol Caddesi’nde de Fen İşleri Dairesi’nin asfalt çalışması öncesi ızgaralar temizleniyor.

ÖZTÜRK: “EN ACİL İŞLERİMİZDEN BİRİYDİ”

Ankara’nın tarihi yerlerinden biri olan Ulus’ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, tarihi binaların altyapı sistemlerinin çok eski olması nedeniyle Ankaralıların sorun yaşadığını dile getirerek, “Büyük yağmurlarda yığılmalar oluyor. Çok eski sistemler olduğu için yağmurları kaldırmıyor. Biran önce değiştirilmesi gerekiyordu, çünkü sürekli şikayet geliyordu. Dolayısıyla en acil işlerimizden biriydi” dedi. 

Normal zamanda Ulus’un gün içinde Ankaralılar tarafından en çok kullanılan bölgelerden olduğunu belirten Öztürk, “ Sokağa çıkma yasağı nedeniyle, şuan kimse yokken çalışmalarımıza başlayalım, dedik. Vatandaşlarımıza ve buradaki iş yerlerine rahatsızlık vermeden çalışmalarımızı bitirmek istedik. En kısa sürede de bitireceğiz” diye konuştu.

FEN İŞLERİ İLE KOORDİNELİ ÇALIŞMA

ASKİ ekipleri Tandoğan Dögol Caddesi’nde de Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Dairesi Başkanlığı ekipleriyle koordineli çalışıyor. Fen İşleri ekipleri sıcak asfalt serimi yaparken, ASKİ de asfalt serim çalışması öncesi çalışma güzergahındaki ızgaraları temizliyor. Çalışma hakkında bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Öztürk, şunları söyledi:

“Burada Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri sıcak asfalt serim çalışması yapılıyor. Biz de bunu fırsat bilerek asfalt yapılacak güzergah üzerindeki ızgaraların temizliklerini bitiriyoruz. Koordineli bir şekilde çalışıyoruz ki, ikinci bir kez asfaltı kazımak zorunda kalmayalım ve bir imalatı bir kere yapalım.”

Ankara’nın tüm ilçelerinde çalışmalarını sürdüren ASKİ, Çubuk Esenboğa Mahallesi’nde de aşırı yağışlar nedeniyle oluşan ve vatandaşı mağdur eden taşkınların önüne geçmek amacıyla alt yapı çalışması gerçekleştiriyor.
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