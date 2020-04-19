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Beypazarı Belediyesi haşere ilaçlama çalışmalarına başladı

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede yaz döneminin en büyük sorunlarından birisi olan sinek ve haşereye karşı bahar aylarıyla birlikte önlem alarak larva döneminde mücadeleye büyük önem verdiklerine dikkat çekti.

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Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine bağlı ekipler havaların ısınmasıyla birlikte mevsimsel olarak oluşabilecek haşerelere karşı önlemlerini alarak, ilçenin dört bir yanında haşere ilaçlama çalışmalarına başladı.

Haşereyle mücadelenin en önemli evresi olan larva dönemi ilaçlamasına başlayan ekipler, canlı hayvan pazarı, su birikintileri, gübrelikler, kuyular ve dere kenarları gibi yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Larva Dönemi İlaçlama Çalışmaları Başladı

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede yaz döneminin en büyük sorunlarından birisi olan sinek ve haşereye karşı bahar aylarıyla birlikte önlem alarak larva döneminde mücadeleye büyük önem verdiklerine dikkat çekti. Ekipler, çalışmalar çerçevesinde sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için dere kenarlarında, su birikintileri, kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde mücadele amacıyla biyolojik larvasit ilaçlarının kullanıldığını belirtti.

Bugün 14:16 TSİ Ankara/ Beypazari- Belediye

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