Ankara büyükşehir haberleri 2020

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Ankara İlçe Haberleri

Ankara’daki ilçeler 25 tanedir. Ankara’nın ilçeleri ile ilgili tüm gelişme ve haberleri sitemizden takip edebilirsiniz. Ankara’nın ilçelerinde yaşanan tüm değişim ve son dakika haberlerinin yanı sıra yapılan tüm projeler hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. İlçelerin hepsinin yüzölçümü ne nüfusu farklıdır. Ankara, Çankaya’dan 1936 senesinde ayrılmış ve ilçe olmuştur. Ankara’nın ilçeleri ise:

Akyurt,

Altındağ,

Ayaş,

Bala,

Beypazarı,

Çamlıdere,

Çankaya,

Çubuk,

Elmadağ,

Etimesgut,

Evren,

Gölbaşı,

Güdül,

Haymana,

Kahramankazan,

Kalecik,

Keçiören,

Kızılcahamam,

Mamak,

Nallıhan,

Polatlı,

Pursaklar,

Sincan,

Şerelikoçhisar,

Yenimahaller olmaktadır.

Ankara İl Nüfusu Kaçtır?

Ankara’nın il nüfusu 2019 senesinin sonunda yapılan sayımlara göre 5,504 milyon olarak belirlenmiştir. Ankara’nın genel yüzölçümü ise 25.632 km2 olmaktadır. Bundan dolayı da Ankara’nın tamamında km2’ye 215 kişi düşer. Keçiören, Ankara’nın en yoğun nüfuslu ilçelerinden biridir.

Keçiören bölgesinde nüfus artışı %1.08 olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra Ankara’nın nüfus artış oranında en düşük olan ilçe ise -%1,85 olarak belirlenmiştir. En yüksek olan bölge ise Çamlıdere olarak kabul edilmiştir. Çamlıdere’nin nüfus artış oranı %105,01 olarak belirlenmiştir. Ankara’da 25 ilçenin yanı sıra toplamda 1425 mahalle bulunmaktadır.

Ankara Büyükşehir Merkez İlçe Haberleri

Ankara’nın merkez ilçeleri 25 tanedir. Ankara’nın tüm ilçe ve mahalleri arasında emlak piyasasına göre en değerli olanları ise Etimesgut, Pursaklar ve Kızıcahamam olarak belirlenmiştir. Özellikle Etimesgut’ta kira ve konut fiyatlarının artışı %24,5 olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra Çankaya’da yer alan tüm mahalleler yükselen potansiyellerle öne çıkmaktadır. Etimesgut’un yanı sıra:

Altındağ,

Çankaya,

Pursaklar,

Sincan,

Polatlı,

Yenimahalle,

Beypazarı,

Kazan,

Çubuk en değerli ve kira – satılık ev fiyatları yükselen yerler arasında bulunmaktadır.

Ankara ilçeleri ve Ankara ilçeleri ile ilgili tüm gelişmeler için sitemize göz atabilir ve ilçelerde meydana gelen ekonomik gelişmeler ve finansal durumların yanı sıra ilçelerde yaşanan son dakika haberleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ankara Büyükşehir Haberleri Nelerdir?

Ankara Büyükşehir haberleri oldukça çeşitlidir. Ankara’da meydana gelen tüm olayları en güncel ve kaliteli haber anlayışı ile sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Türkiye’nin başkenti olan Ankara ile ilgili tüm haberlere ulaşabilirsiniz. Ankara haberleri için:

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