Başkan Taşdelen'den eve doğum günü pastası

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla oluşturdukları Destek Merkezi ile evden çıkamayan vatandaşların alışveriş ve ilaç ihtiyaçlarını karşılarken küçük sürprizle de yaptıklarını söyledi. Vatandaşlara yalnız olmadıkları mesajını vermek istediklerini ifade eden Taşdelen, “Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde kurulan Destek Merkezi aracılığıyla sokağa çıkma yasağının uygulandığı pazar gününde, 80 yaşına basan Prof. Dr. Oktay Üner’i evinde ziyaret eden arkadaşlarım bir pastayla doğum gününü sürprizi yaptı. Daha önce de belirttiğimiz gibi Çankaya’da kimse yalnız değildir.” dedi.

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalında öğretim üyesi Oktay Üner, “Evde kaldığımız şu zor günlerde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yaptığı sürpriz beni çok mutlu etti. Kendisine ve bu zor günlerde bizleri yalnız bırakmayan Çankaya Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Prof. Dr. Üner, Çankaya Belediyesi ekipleriyle birlikte sosyal mesafe ve hijyen kurallarını da gözeterek doğum gününü kutladı.

Belediyenin sürprizinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür eden Üner, pastanın üstündeki mumları neşeyle üfledi. Çankaya Belediyesinin çalışanları da Üner’e sağlıklı ve mutlu yıllar diledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA TEMEL İHTİYAÇLAR KARŞILANDI

İkinci kez uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağında da Çankaya Belediyesi, evlerinde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Başkan Taşdelen, bundan sonra da Çankayalıların yanında olmaya devam edeceklerini bildirerek, “Çankayalı komşularımızdan sabırla izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etmelerini bekliyoruz. Bu zor günleri de geride bırakacağız.” dedi.