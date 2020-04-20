Keçiören hizmetlerine devam ediyor! Vatandaşın yüzü gülüyor!

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Öz kaynaklarımızla ürettiğimiz 120 bin adet maske ve 50 bin şişe el ve cilt dezenfektanını vatandaşımıza ve kurumlarımıza dağıttık. Aynı zamanda park, bahçe ve sokaklarda kullanılmak üzere günlük 1 ton doğa dostu dezenfektan üretimi yapıyoruz. 10 bin şişe kolonya üretimine de başladık. İlçemizde sosyal yardıma ihtiyacı olan 12 bin aileye gıda paketi ve et yardımı konusunda destek verdik.” dedi.

Keçiören Belediyesi, koronavirüs vakasının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren cadde ve sokakların dezenfekte edilmesi, dezenfektan ve maske üretimi, işletmelerin sıkı denetim altına alınması ve ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım, e- belediye hizmetleri, vefa sosyal destek grubunun kurulması ve salgınla ilgili vatandaşın bilgilendirilmesi konularında kolları sıvadı.

Başkan Turgut Altınok, koronavirüs salgını kapsamında yapılan çalışmaların her gün ilçe genelinde eş zamanlı olarak yürütüldüğünün altını çizerek, “Belediyemiz tarafından; 415 eğitim, bin 377 sağlık ve 398 güvenlik kurumu ile 462 ibadethane, 421 adet bina, bin 399 toplu taşıma aracı ve 952 muhtelif mekan olmak üzere toplamda 5 bin 429 nokta dezenfekte edildi. İlçemizde 42 noktada kurulan semt pazarlarımıza el dezenfektanı ünitesi sabitleyerek kendi üretimimiz olan dezenfektanları pazarlarımızda kullanmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

“12 BİN AİLEYE GIDA YARDIMI YAPILDI”

Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla her zaman vatandaşın yanında olduklarını da vurgulayan Altınok, şu bilgileri verdi:

“İlçemizde sosyal yardıma ihtiyacı olan 12 bin aileye gıda paketi ve et yardımı desteği verdik. ‘Kitap Çağır’ sistemimizden 2 bin vatandaşın kitap talebini karşıladık. Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezimizi kurduk. Merkez, 28 günde 7 bin vatandaşın market, eczane alışverişleri ve gaz-su kart dolum talepleri ile 4 bin 500 ailenin tesisat tamiri ve marangozluk taleplerini karşıladı. Milli Dayanışma Kampanyasına destek amaçlı 500 adet afiş bastırdık ve ilçe geneline astık. Umuma açık 784 işletme gıda güvenliği, hijyen, fahiş fiyat ve stokçuluk konularında denetlendi, denetlenmeye de devam ediyor.”