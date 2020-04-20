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Tarihte Dünyada ve Türkiye'de 10 yıl önce bugün neler oldu?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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AK Parti’nin Anayasa’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin ilk gün görüşmeleri 18 saat sürdü.

Sabah saatlerine kadar süren görüşmeler sırasında bazı milletvekillerinin uykularına yenik düştükleri gözlendi. Milletvekilleri, Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri için bugün yeniden Meclis’in yollarına düştü. Vekillerin bir çoğunun bitkin oldukları gözlenirken, bazı vekiller ise yorgunluklarını attıklarını söyledi.

SUDAN’DA İLK DEMOKRATİK SEÇİM YAPILIYOR

Sudan’da ilk defa yapılan demokratik seçimlerde Sandıklarının kapandığı Perşembe gününden beri bölge bölge yapılan sayım sonuçları belirlenmeye başlandı.

Bölgelerden gelen kesin olmayan sonuçlara bağlı olarak verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’in aday olduğu Milli Kongre Partisi seçimleri açık ara birinci olarak götürüyor.

Cumhurbaşkanlığı dışında parlamentoya girecek milletvekillerinin de belirlendiği seçimlerde parlamentoya girecek bazı vekillerin de ismi belirleniyor.

AHISKA TÜRKLERİNİN EVLERİ YAKILDI

Kırgızistan’da devam eden karışıklık sonucu Ahıska Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Mayevka köyüne çeşitli bölgelerden gelen binlerce yağmacı Kırgız’ın, Ahıska Türklerinin ve Rusların sahibi olduğu tarlaları işgal etmesi sonucu çıkan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti 40 kişi de yaralandı.

Çıkan olayların ardından ise yağmacı grup akşam saatlerinde Ahıska Türklerinin ve Rusların evleri ile arabalarını ateşe verdi.

Güvenlik güçleri çıkan olayları kontrol altına alarak 130 kişiyi tutukladı.

AB ÇOCUK FİLMLERİ FESTİVALİ BAŞLADI

Gaziantep’te bulunan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Marc Pierini ve beraberindeki heyet, AB Çocuk Filmleri Festivali’nin açılışına katıldı.

Festivalin açılışında Gaziantep Şahinbey Kaymakamlığı tarafından Sokaktan Eğitirime ve Üretime Katılım Projesi (SEVUKAP) kapsamında kurulan Çocuk Korosu mini bir konser verdi. Konserde seslendirilen çocuk şarkıları katılımcılardan tam not aldı.

Mini konserin ardından İspanyol yapımı Don Kişot çizgi filmi izletildi.

Bugün 11:43 TSİ İHA İstanbul- Gündem

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