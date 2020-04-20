Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını tarım, sağlık gıda temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-24.25-26 tarihleri arasında günlük hayata en az düzeyde tutulacak şekilde 31 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması yapmayı planlıyoruz. 22 Nisan akşamı 00.00’dan itibaren, 23 Nisan tatil ve 26 Nisan 00.00’a kadar devam edecek."
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31 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması
23-24.25-26 tarihleri arasında günlük hayata en az düzeyde tutulacak şekilde 31 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması yapmayı planlıyoruz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz