Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 22:00 TSİ- Gündem

Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” için farklı bir kutlama programı hazırladı. Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları 23 Nisan günü balkonlarına davet eden Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, üstü açık gezi araçlarıyla ilçe ilçe dolaşarak çocuk şarkıları eşliğinde animasyon gösterileriyle dolu bir kutlama gerçekleştirecek.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlamalarını bu yıl korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların ayağına kadar götürecek. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında 10 turistik gezi aracı, çocuk şarkıları çalarak ilçe ilçe gezecek. 23 Nisan Perşembe günü tüm çocuklar başta olmak üzere Ankaralıları balkonlara davet eden Büyükşehir Belediyesi, merkez dahil 25 ilçede cadde cadde dolaşarak çocuk şarkıları çalacak. Üstü açık araçlarda yer alan animasyon ekibi de gösterileriyle çocuklara eğlenceli saatler yaşatacak. Türk bayraklarıyla donatılacak araçlar ilçelerden döndükten sonra saat 21.00’de ulusal düzeydeki kutlamalara eşlik ederek, “İstiklal Marşı”nı Başkentlilerle birlikte seslendirecek. Merkez ve ilçelerde 08.00-23.00 saatleri arasında 70 cadde ve bulvarda dolaşacak olan gezi araçları, şu saatlerde çocuk şarkıları ve marşları seslendirerek Başkentli çocuklara seslenecek:
  • "-Evren: 11.00
  • -Şereflikoçhisar: 13.00
  • -Bala: 16.00
  • -Gölbaşı: 17.30
  • -Çamlıdere: 11.00
  • -Kızılcahamam: 13.00
  • -Kazan: 16.00
  • -Sincan: 21.00
  • -Nallıhan: 11.00
  • -Beypazarı: 14.30
  • -Güdül: 17.30
  • -Ayaş: 19.00
  • -Kalecik: 11.00
  • -Çubuk: 13.00
  • -Akyurt: 16.00
  • -Pursaklar: 18.00
  • -Altındağ: 21.00
  • -Çankaya: 21.00
  • -Yenimahalle: 21.00
  • -Keçiören: 21.00
  • -Haymana: 11.00
  • -Polatlı: 13.00
  • -Etimesgut: 21.00
  • -Elmadağ: 11.00
  • -Mamak: 21.00"
  • (İHA)
    •

    Bugün 22:00 TSİ İHA Ankara- Gündem

    göndermek için kutuyu işaretleyin

    Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
    Kısa Çalışma Ödeneği'nde son durum ne? mask
    Kısa Çalışma Ödeneği'nde son durum ne?
    Ankara ve 31 ilde 48 Saalik Sokağa çıkma yasağı sona erdi mask
    Ankara ve 31 ilde 48 Saalik Sokağa çıkma yasağı sona erdi
    Prof. Dr. Sevil Atasoy: “Koronavirüs biyolojik bir silah mı?" mask
    Prof. Dr. Sevil Atasoy: “Koronavirüs biyolojik bir silah mı?"
    Ankara Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi mask
    Ankara Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi
    Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı mask
    Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı
    Koronavirüs ile ilgili 96 yanlış bilgi yayıldı mask
    Koronavirüs ile ilgili 96 yanlış bilgi yayıldı
    BEĞEN 24 B
    TAKİP ET 16 B
    TAKİP ET
    TAKİP ET
    Modern Banyo Tasarımları Ankara'da Üretiliyor mask
    Modern Banyo Tasarımları Ankara'da Üretiliyor
    Ankara'da sokağa çıkma yasağı ardından cadde ve meydanlar boş kaldı mask
    Ankara'da sokağa çıkma yasağı ardından cadde ve meydanlar boş kaldı
    Büyükşehir'in destek projelerine bir yenisi daha eklendi mask
    Büyükşehir'in destek projelerine bir yenisi daha eklendi
    Salgında Dayanışmanın 10 Altın Kuralı mask
    Salgında Dayanışmanın 10 Altın Kuralı
    Beypazarı Belediyesi haşere ilaçlama çalışmalarına başladı mask
    Beypazarı Belediyesi haşere ilaçlama çalışmalarına başladı
    Keçiören'den büyük atılım! Yakında hizmete giriyor! mask
    Keçiören'den büyük atılım! Yakında hizmete giriyor!

    GALERİ

    Günün Özeti Haberleri - 20 Nisan 2020 mask
    Günün Özeti Haberleri - 20 Nisan 2020
    Bahçeli’nin TBMM Özel Kalem Müdürü evde kaldı hamur açtı mask
    Bahçeli’nin TBMM Özel Kalem Müdürü evde kaldı hamur açtı
    İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden kül ve duman püskürtmeye başladı mask
    İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden kül ve duman püskürtmeye başladı
    İşte Yerli ve Milli yapımı entübe cihazları mask
    İşte Yerli ve Milli yapımı entübe cihazları
    Ankara'da 23 Nisan Etkiliği: Haydi Çocuklar Balkonlara mask
    Ankara'da 23 Nisan Etkiliği: Haydi Çocuklar Balkonlara
    İki Yardımseverden anlamlı destek: “İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın” mask
    İki Yardımseverden anlamlı destek: “İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın”
    BEĞEN 24 B
    TAKİP ET 16 B
    TAKİP ET
    TAKİP ET

    Şehir Rehberi

    GİRİŞ YAP KAYIT OL