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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, 81 ilin emniyet müdürleri ile görüştü

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 81 İl Emniyet Müdürleri ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden toplantı gerçekleştirdi.
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Toplantıda Emniyet Genel Müdür Mehmet Aktaş, 81 İl Emniyet Müdürlerinden korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik şehirlerdeki son durumla alakalı bilgi aldı. Aktaş, korona virüs ile mücadele kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlerine korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması, şehir giriş çıkış kontrol noktalarının denetlenmesi, uygulama noktalarında vatandaşların ateş ölçerlerle kontrol edilerek sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi uygulamalarına aynı hassasiyetle devam edilmesi talimatını veren Aktaş, özellikle polis araçlarından, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, meydan ve pazar yerlerinde toplumsal bilincin oluşturulmasına yönelik ikazlar yapılmasını, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralları ile maske takma zorunluluğunun sık sık hatırlatılmasını istedi.

Konuşmasında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 20 yaş altındakilere yönelik valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan polis memurları ve bekçilerin çalışmasına değinen Aktaş, bu süreçte sürdürdükleri özverili çalışmalarından dolayı polis teşkilatına teşekkür etti.

Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan polis ve bekçilerin, çalışmalarıyla Türk halkının takdirini ve gönlünü kazandığını, bu çalışmalarla vatandaşların polis teşkilatına güveninin arttığını belirten Aktaş, Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan polis memurları ve bekçilerin, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik gıda ve insani ihtiyaçların temin edilmesi, maaşlarının ve diğer sosyal yardımlarının bizzat evlerine yapılması çalışmalarının aynı özveriyle devam etmesini istedi.

VKS toplantısında, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Ankara,İzmir, Şanlıurfa, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep İl Emniyet Müdürleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve caddelerden görüntüler paylaştı.

Aktaş’ın, İl Emniyet Müdürleri ile gerçekleştirdiği VKS toplantısına, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Başkan, Daire Başkanları ve Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürleri katıldı.

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