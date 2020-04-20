Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye tarafından hazırlanan sağlık malzemelerinin Etimesgut Havaalanında A400-M tipi askeri kargo uçağına yüklenerek Somali’ye ulaştırıldığını duyurdu.
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TSK’ya ait uçak sağlık malzemelerini Somali’ye ulaştırdı
Milli Savunma Bakanlığı, sağlık malzemesi taşıyan yardım uçağının Somali’ye ulaştığını bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz