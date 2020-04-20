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2 milyon 300 bin haneye biner liralık nakdi destek ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak biner liralık nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ilk desteğin düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan tarihleri arasında yapıldığını anımsatan Bakan Selçuk, “Korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız üç fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye faz 2 kapsamında bin TL nakdi yardım yapıyoruz” diye konuştu.

İlk destekte olduğu gibi bu hanelerin halihazırda sosyal yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunulmasına gerek olmadığını vurgulayan Selçuk, “Bin TL nakdi destek ödemesi bugün bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek elden teslim ediliyor” dedi.

3. FAZ ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU ALINACAK

3. faz biner lira ödeme için başvuruların e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını da belirten Bakan Selçuk, “Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz” ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, 3. faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

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