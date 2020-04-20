Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden talep bazlı 3. Faz başvurularımız başladı. Başvurular aşağıdaki adresten yapılabilir. #BirlikteBaşaracağız https://turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu” dedi.
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“3. Faz başvurularımız başladı”
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Destek Program modülü üzerinde 3. Faz başvurularının başladığını duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz