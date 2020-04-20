Sağlık Bakanı Koca: “Şehir hastaneleri hayata hayat katan bir sağlık devrimidir”

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Yeni açılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi Avrupa’nın en çok yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesidir. Sekiz ayrı hastaneyi bünyesinde barındıran yapı, ileri seviye imkanlarıyla sağlık sistemimize güç katacaktır. Şehir hastaneleri hayata hayat katan bir sağlık devrimidir” ifadelerine yer verdi.