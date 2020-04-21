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Kira Bedelinin Düşürülmesi Hakkında Emsal Karar

Covid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler ve ticari hayatın olağanüstü bir sürece girdiği bugünlerde zor durumda kalan kiracıların benzer bir savunmayla bu süreç boyunca kira bedellerinin indirilmesini talep etme imkânları bulunmaktadır.
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YARGITAY KARARI KİRACILAR İÇİN EMSAL OLABİLİLİR

VAN DEPREMİ SONRASINDA ALINAN KARAR KİRACILAR İÇİN ÖNEMLİ

KORONAVIRÜS SALGINI SEBEBIYLE ALINAN ÖNLEMLER VE TICARI HAYATIN ÖNEMLI ÖLÇÜDE AKSAMASI KIRA ILIŞKILERINDE DE ÖNEMLI SORUNLAR ORTAYA ÇIKARDI. ÖNÜMÜZDEKI GÜNLERDE BU SORUNLARIN ÖNEMLI BIR KISMI MAHKEMELERE TAŞINACAK. BU SÜREÇTE YAŞANAN KIRA PROBLEMLERI DAVA OLARAK MAHKEMELERE TAŞINDIĞINDA HAKIMLERIN IŞI HIÇ KOLAY OLMAYACAK.

KONUYLA ILGILI DEĞERLENDIRMELERDE BULUNAN ALTINBAŞ ÜNIVERSITESI HUKUK FAKÜLTESI ÖĞRETIM ÜYESI DOÇ. DR. UMUT YENIOCAK 2011 YILINDA YAŞANAN VAN DEPREMINDEN SONRA VERILEN BIR YARGI KARARININ BUGÜN BIRÇOK KIRA PROBLEMININ ÇÖZÜMÜ BAKIMINDAN EMSAL TEŞKIL EDEBILECEĞI GÖRÜŞÜNDE.

Bugünlerde yaşanan kira ilişkilerindeki sorunlar konusunda hakimlerin karar vermekte zorlanacağının altını çizen Umut Yeniocak Çünkü hukuken bütün kira sözleşmelerini kapsayacak tek bir çözüm yöntemi sunulamaz. Her sözleşme ilişkisinin kendi özel koşulları değerlendirilerek sonuca varılmalıdır. Kira problemlerinin çözümü bakımından geçmişte yaşanan benzer mücbir sebep süreçlerinde kira sözleşmeleriyle ilgili verilen yargı kararlarından faydalanmak gerekir diyor.

Özellikle Van Depreminden sonra verilen bir yargı kararının bugün birçok kira probleminin çözümü bakımından emsal teşkil edeceğinin altını çizen Yeniocak VAN DEPREMINDEN HEMEN ÖNCE BIR IŞYERI IÇIN YÜKSEK BEDELLI BIR KIRA SÖZLEŞMESI IMZALAYAN KIRACI DEPREMDEN SONRA ŞEHIRDEKI TICARI HAYATIN DURMA NOKTASINA GELMESI GEREKÇESIYLE KIRA BEDELININ INDIRILMESI IÇIN MAHKEMEYE BAŞVURMASI ÜZERINE YARGITAY KIRACININ DEPREM SONRASI ŞEHIRDEKI TICARI HAYATIN OLAĞANÜSTÜ BIÇIMDE YAVAŞLADIĞI YÖNÜNDEKI IDDIALARI HAKKINDA BILIRKIŞI RAPORU ALINMASI GEREKTIĞINI GERÇEKTEN BU IDDIALAR DOĞRUYSA KIRA BEDELINDE BIR MIKTAR INDIRIM YAPILMASI GEREKTIĞI YÖNÜNDE KARAR VERMIŞTIR. BENZER BAŞKA KARARLAR DA VAR diyor.

DURUMUNUZU VE İNDİRİM TALEBİNİZİ KONUT YA DA İŞ YERİ SAHİBİNİZE YAZILI OLARAK BİLDİRİN

Covid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler ve ticari hayatın olağanüstü bir sürece girdiği bugünlerde zor durumda kalan kiracıların benzer bir savunmayla bu süreç boyunca kira bedellerinin indirilmesini talep etme imkânlarının olduğunu vurgulayan Yeniocak YAŞADIKLARI DURUMU VE INDIRIM TALEPLERINI ZAMAN GEÇIRMEDEN IŞ YERI YA DA KONUT SAHIPLERINE YAZILI OLARAK BILDIRMELERI gerektiğini belirtiyor. İşyeri ya da konut sahibinin bu talebi kabul etmemesi durumunda ise yargıya başvurulması gerektiğini söylüyor.

Bugün 09:44 TSİ - Hukuk

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