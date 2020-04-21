Sağlık Bakanlığı: "Bilim Kurulu üyeleri adına açılan sahte hesaplara itibar etmeyin"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri adına açılan sahte sosyal medya hesapları tespit edildi. Sağlık Bakanlığına ait “Sağlıklı Çözüm” başlıklı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sahte hesaplara itibar edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Açıklamada, “T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Kurul üyeleri adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kuruluna ait sosyal medya hesabı bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz” denildi.
Bilim Kurulu üyelerinin sosyal medya hesapları da ilgili ekte kamuoyu ile paylaşıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz