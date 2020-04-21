Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Gül başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı.
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Bakan Gül’ün başkanlığında korona virüse yönelik altıncı koordinasyon toplantısı
Korona virüse yönelik adalet hizmetlerinde alınan tedbirlere ilişkin koordinasyon toplantılarının altıncısı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz