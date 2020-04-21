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Başkent’te doğalgaza 200 metre mesafedeler ama gaz alamıyorlar

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Kusunlar Mahallesi doğalgaz hattına 200 metre mesafede olmasına rağmen 130 haneli kırsal mahalleye doğalgaz verilmiyor.
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Mamak ilçesi sınırlarında bulunan Kusunlar Mahallesi sakinleri, doğalgaz hattına 200 metre mesafede bulunmalarına rağmen doğalgaz hizmetinden faydalanamıyor. Doğalgaz bulunmayan Kusunlar Mahallesi’nde 5 katlı ilköğretim okulu da merkezi sistem kömürle yakılarak ısıtılıyor. 1300’lü yıllarda kurulduğu ifade edilen Kusunlar Mahallesi’nde 12 kilometre uzunluğunda doğa harikası bir kanyon ve 20 çeşit endemik bitki bulunuyor.

"TAŞ OCAĞI BÜTÜN DOĞAL GÜZELLİKLERİ ÖLDÜRÜYOR"

Kusunlar Köyü Muhtarı Halit Başkuyucu, mahalle sakinleri ile beraber yaptığı basın açıklamasında, “Köyümüz sakinleri ile toplandık ve köyümüz sıkıntılarımızı dile getireceğiz. Bizim köyümüz 1300’lü yıllarda kurulmuş bir köydür. Yaklaşık olarak burada 12 kilometrelik bir kanyonumuz vardır. Köyün içerisinde 20 çeşit endemik bitki vardır. Romalılara ait kalıntılar, su savakları bulunmaktadır. Buradaki tarihi güzelliğimiz yüzsek tonajda dinamit patlatılmasıyla yok olmakta. Geçmiş tarihlerde bizim mahallemiz geçimini çiftçilik ve tarım ile sağlardı. Şu an bu çiftçiliğimiz ve tarımcılığımız taş ocakları nedeniyle yok olmakta. Bu dinamitlerin patlatılmasıyla oluşan tozun köyümüzün üzerine çökmesiyle doğal güzelliğimizi yok etmektedir” dedi.

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