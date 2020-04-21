Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 21.04.2020 tarihinde Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak İçişleri Bakanlığının talimatları ve gündemindeki konuları görüşmüş; ilimize giriş-çıkış ve bazı yaş grupları için sokağa çıkma kısıtlamasına gidilerek alınan tedbirlerin etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla ilave kısıtlamalara gidilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda;

1- 22.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere ilimiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

2- AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlama/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a.1­ Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00­23.00 olarak belirlenmesine,

a.2­ Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00­14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine, vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilmelerine, aynı saatler arasında marketler ve bakkalların evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine,

a.3­ 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri marketler ve bakkalların kapalı olmasına,

b) 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerlerinin (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olmalarına, 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı iş yerlerinin sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilmelerine,

c) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günler olan 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

f) Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecek olup nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır),

g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

ğ) Su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

i) İlimizde faaliyet gösteren makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler, yem fabrikaları, firmalar adına süt toplama faaliyetinde bulunanlar ile kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ve bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

k) Oteller ve konaklama yerleri,

l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç gereç üreten iş yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

ö) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri sebze meyve halleri,

p) MSB ve Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tesisler ile bu kurumların tedarikçileri ve bu alanda stratejik üretim ve hizmet sunan fabrika, kurum ve kuruluşlar,

r) (ı), (i), (l), (o), (p) fıkraları kapsamında olup OSB’lerde faaliyet gösteren işletme/firmalar OSB Bölge Müdürlüklerinden, (i) fıkrası kapsamında olup OSB dışında faaliyet gösteren gıda üretim tesisleri İlçe Tarım Müdürlüklerinden, OSB dışında faaliyet gösteren diğer işletme/firmalar ise kayıtlı oldukları odalardan alacakları bu maddeler kapsamına girdiklerine dair belgeleri ve çalışmasına izin verilen iş yeri, işletme ve kurumların araç plakası, şoför iletişim bilgisi, çalışacakların listesi vb. bilgileri dijital ortamda tek veya topluca (OSB’lerde) faaliyette bulundukları yer ilgili kolluk birimine bildirilmesine,

Ayrıca liste ve/veya görev belgesinin ilgili firma yöneticisi onaylı bir nüshasının yol kontrol noktalarında ibraz edilmek üzere yanlarında bulundurulmasına,

3­ İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Bu Kararın (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İş yeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) 23.04.2020 Perşembe günü ile sınırlı olmak üzere TBMM çalışanları,

c) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri, fabrika/iş yeri vb. yerlerde çalışan bekçiler dâhil),

ç) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar,

d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

ğ) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

h) Demir-çelik, cam, ferrokrom, alçı, tuğla vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar, (Bu kapsamda olan işletmeler de 2. maddenin (s) fıkrasında belirtilen yöntemle bildirimde bulunacaklardır.)

ı) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

i) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

j) Küçükbaş­büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar,

k) Veteriner hekimler,

l) Ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkalların evlere servis hizmetinde görevli olanlar,

m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dâhil),

n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

p) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler için oturdukları ilçe sınırları içerisinde kalan tarla, bağ ve bahçelerinde zorunlu çalışması gerekenler, (Sosyal mesafe, izolasyon şartlarına uymak ve ikametlerinden gidiş-gelişle sınırlı olmak kaydıyla)

r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

s) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri 06.00­09.00 saatleri arasında marketler, kasaplar ve bakkallar ile 26.04.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler, kasaplar ve sebze meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.), Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

4-DİĞER HUSUSLAR

a) Daha önceki Genelgeler ve Kararlar kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) pazartesi günü geçerli olacaktır.

b) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlileri ile istisna kapsamındaki vatandaşlarımızın şehir içi toplu ulaşımlarını teminen Belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda, EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüsler 06.30-09:30 ile 16:30-20:00 saatleri arasında ve TCDD’ye bağlı Başkentray ise 06.30-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecektir.

c) Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

d) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacaktır. 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.),

e) İstisna kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların personeli ile görevli kamu personeli kimlik ve/veya görevlerini belirten belgelerini yanlarında bulunduracaklar, istenildiğinde kolluk kuvvetlerine göstereceklerdir.

f) Sokağa çıkma yasağı süresince sağlık personeli başta olmak üzere görevli tüm kamu çalışanları ile istisna kapsamındaki kurum ve kuruluş ve işletmeler personelinin görev yerleri, görev süreleri ve ikametinden görev yerine gidiş-dönüş haricinde sokağa çıkma yasağı kurallarını ihlal edici davranışta bulunmamalarına,

g) 20 kişiden fazla çalışanı bulunan fabrika, kamu daireleri, şantiyeler, süpermarket, hipermarket, market, toptan gıda satıcıları, gross marketler, pazaryerleri vb. yerlerde;

h)1- Giriş noktalarında personel, vatandaş ve müşterilere ateş ölçümü yapılmasına, ateşin 37.5 derecenin üzerinde çıkması durumunda ilgisine göre 112, 155, 156 no’lu çağrı merkezlerine haber verilmesine veya izolasyon tedbirleri alınmak suretiyle en yakın hastaneye sevkinin sağlanmasına,

h)2- Girişlerde el dezenfektanı konulması ve bina içlerinde maske takılmasının sağlanmasına,

h)3- Bina, mağaza, şantiye vb. yerlerin önlerinde, açık ve kapalı alanlarında sosyal mesafenin korunması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.