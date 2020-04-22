Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:45 TSİ- Gündem

“Gıdalar hazırlanırken farklı mutfak gereçleri kullanılmalı”

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Sebze ve meyveler duru su ile iyice yıkandıktan sonra, et ve et ürünleri ise iyice pişirildikten sonra tüketilmelidir. Çapraz bulaşmanın önlenmesi amacıyla, çiğ tüketilecek gıdalar ile piştikten sonra tüketilecek gıdaların hazırlanmasında farklı mutfak gereçleri kullanılmalı ve temasları önlenmelidir” dedi.
mask

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Ramazan ayında korona virüse karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüs hastalığının (Covid-19) insanlara gıdalarla bulaştığına dair bilimsel bir bilgi bulunmadığını belirten Eroğlu, “Ancak hastalığın gıda alışverişi esnasında hastalığı taşıyan kişilerle yakın temas veya sıklıkla temas edilen yüzeylere veya cisimlere dokunduktan sonrasında ellerin ağız, burun ve göze götürülmesiyle bulaşabileceği ifade edilmektedir. Bu noktada gıdaları da bir cisim gibi düşünmek mümkündür. Bu nedenle Covid-19’un bulaşmasının önlenmesi için genel gıda hijyeni tedbirlerine uyulması tavsiye edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Salgının kontrol altında tutulabilmesi için Ramazan ayında da tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Gıda alışverişinde; alışveriş listesi oluşturularak 1-2 haftalık ihtiyaç toplu olarak alınması etkene maruziyet riskini azaltmaktadır. Evden çıkmadan, sıklıkla temas edilen yüzeylere, çiğ gıdalara temastan sonra ve eve döndükten sonra ellerin sabun ve su ile iyice yıkanması gerekmektedir. Kapalı ve toplu alanlarda mutlaka maske takılmalıdır. Market arabalarının tutma kolları sıklıkla temas edilen yüzeyler olduğundan risklidir. Yine markette sıklıkla temas edilen yüzeylerde de virüs bulunabilir. Buralara mümkün olduğunca az temas edilmeli ve alışveriş süresince eller yüze götürülmemelidir.

Gıdalar elle değil gözle seçilmelidir. El temasının sınırlandırıldığı gıdalar tercih edilmelidir.

Müşteri ve çalışanlarla iki metrelik sosyal mesafe korunmalıdır. Mümkün olduğunca temassız ödeme seçenekleri kullanılmalıdır. Sebze ve meyveler duru su ile iyice yıkandıktan sonra, et ve et ürünleri ise iyice pişirildikten sonra tüketilmelidir. Çapraz bulaşmanın önlenmesi amacıyla, çiğ tüketilecek gıdalar ile piştikten sonra tüketilecek gıdaların hazırlanmasında farklı mutfak gereçleri kullanılmalı ve temasları önlenmelidir. Eve geldikten sonra market poşetlerinin içindeki kapalı ambalajlı ürünler deterjanlı su yerine duru suyla yıkandıktan sonra güneş altında çok uzun süre bekletilmeden kuruttuktan sonra dolaba yerleştirilmelidir.

Ramazan süresince, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesi ve genel bir sokağa çıkma yasağı gibi ağır tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaması için evlerde de toplu iftar yemekleri verilmemelidir. Sosyal mesafenin korunması ve temasın azaltılması Covid-19 ile mücadelede en önemli tedbirler arasındadır. Bu bağlamda Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulması risk oluşturabilecektir. İhtiyaç sahiplerine gıdalar; kumanya, hazır yemek veya Ramazan kolileri şeklinde evlerinde ulaştırılmalıdır.”

Bugün 09:45 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
“Ücretsiz olarak maske dağıtımı yapıyoruz ve ilaç ya da solunum cihazı eksikliğimiz yok” mask
“Ücretsiz olarak maske dağıtımı yapıyoruz ve ilaç ya da solunum cihazı eksikliğimiz yok”
Sağlık Bakanı Koca: “Şehir hastaneleri hayata hayat katan bir sağlık devrimidir” mask
Sağlık Bakanı Koca: “Şehir hastaneleri hayata hayat katan bir sağlık devrimidir”
“3. Faz başvurularımız başladı” mask
“3. Faz başvurularımız başladı”
İnfaz düzenlemesi sonrası sosyal medyada tahliye yalanları mask
İnfaz düzenlemesi sonrası sosyal medyada tahliye yalanları
TSK’ya ait uçak sağlık malzemelerini Somali’ye ulaştırdı mask
TSK’ya ait uçak sağlık malzemelerini Somali’ye ulaştırdı
2 milyon 300 bin haneye biner liralık nakdi destek ödemeleri başladı mask
2 milyon 300 bin haneye biner liralık nakdi destek ödemeleri başladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek mask
Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek
Beypazarı Belediyesi haşere ilaçlama çalışmalarına başladı mask
Beypazarı Belediyesi haşere ilaçlama çalışmalarına başladı
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama mask
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama
Keçiören'den büyük atılım! Yakında hizmete giriyor! mask
Keçiören'den büyük atılım! Yakında hizmete giriyor!
Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarım Arazilerinde Üretime Başlıyor mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarım Arazilerinde Üretime Başlıyor
Ankara dolandırıcı haberleri 2020 mask
Ankara dolandırıcı haberleri 2020

GALERİ

Survivor 54. bölüm fragmanı - 54. Bölüm ödül Oyunu mask
Survivor 54. bölüm fragmanı - 54. Bölüm ödül Oyunu
Yerli çizgi film Kral Şakir'den100. Yıl 23 Nisan şarkısı mask
Yerli çizgi film Kral Şakir'den100. Yıl 23 Nisan şarkısı
Günün Özeti - 21 Nisan 2020 mask
Günün Özeti - 21 Nisan 2020
Otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü mask
Otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
10 yıl önce bugün neler oldu ? 21 Nisan 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu ? 21 Nisan 2020
Vatandaştan Başkan Altınok'a Yoğun Sevgi Gösterisi mask
Vatandaştan Başkan Altınok'a Yoğun Sevgi Gösterisi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL