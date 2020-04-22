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Binlerce ürün ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Türkiye’de 31 ilde uygulanacak dört günlük sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından Mamak Belediyesi, vatandaşlarını yalnız bırakmayacak.

Elif Duman
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Türkiye’de 31 ilde uygulanacak dört günlük sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından Mamak Belediyesi, vatandaşlarını yalnız bırakmayacak. Yasak süresince Mamak’ta ihtiyaç sahibi herkesin yanında olacaklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hemşerilerimizin bu virüsten hem tez zamanda kurtulabilmesi ve birbirlerine bulaştırmaması için belediye olarak devletimize ve milletimize destek olmaya devam ediyoruz.” dedi.

4 günlük sokağa çıkma sınırlaması süresince vatandaşların bu zor süreci atlatmasına bir nebze de olsa katkı sağlamak adına birçok hizmet verileceğini kaydeden Köse, “Bu kapsamda 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin yardım kolisi ulaştıracağız. Bunun yanı sıra 65 yaş ve üstü büyükler için Acil Sağlık Ekibi, hamilelere özel ambulans ve yine 65 yaş ve üstü büyüklerin evlerindeki elektrik-su arızalarını çözmek üzere Acil Müdahale Aracı hazır tutulacak.” dedi.

7/24 hizmet verilecek

Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’nin 24 saat hizmet vereceğinin de altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “65 yaş ve üstü büyükler ile kronik hastalarımızın alışveriş ve ilaç talepleri ücreti karşılığında Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte evlerine teslim edilmeye devam edilecek. Vatandaşlarımız bu istek ve taleplerini 533 811 83 83  nolu WhatsApp hattından  ve https://t.co/HAaTljAjIY  adresinden online başvuru yaparak iletebilecek. Hayvanseverlerimiz endişe etmesin sokaktaki can dostlarımız için de mama ve su temin edeceğiz.” dedi.

Covid-19’a karşı 24 saat dezenfeksiyon ve detaylı temizlik sürecek

Covid-19 virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışmaları da 24 saat devam edeceğini ifade eden Köse, “İlçe genelinde başta Covid19Savar’lar olmak üzere 78 araç ve 677 personel İle detaylı temizlik ve dezenfeksiyon uygulaması yapılacak. Virüsün yayılımını engellemek adına bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. İnşallah, hemşerilerimizi mağdur etmeden, bu sıkıntıyı en hafif hasarla atlatacağız. Milletimizin hizmetindeyiz.” dedi.
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Bugün 10:54 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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