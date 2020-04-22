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AKK Başkanı Yılmaz'ın, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ile 23 nisan kutlama mesajı

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Milli mücadelenin Başkent’i Ankara, TBMM’nin açılmasıyla mazlum milletlerin Başkent’i olmuştur”

Elif Duman
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Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Türk Milleti’nin bağımsızlık ruhunu temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ( TBMM) kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemine dikkat çekerek, “Milletin iradesinin, milletin azim ve kararlılığı ile şekillendiği bu topraklarda, bağımsız bir Meclis kurulmasının anlamı bayramdır. Bize bu bayramı yaşatan Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayalindeki ‘Başkent Ankara’ için bütün benliğimizle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha tekrarlıyorum.” dedi.

AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yazılı bir açıklama yaparak TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Milli mücadele sürecinde, işgal altındaki Anadolu topraklarında hayatta kalmanın bedelinin ağırlığını hatırlatan Yılmaz, “Din, dil, ırk, mezhep fark etmeksizin Anadolu’nun dört bir tarafından gelerek, canıyla, kanıyla ağır bedel ödeyen bağımsızlık sevdalısı vatanseverler TBMM’yi kurdu” değerlendirmesinde bulundu.

“Manda ve himaye” karşısında dimdik duran milletin tam bağımsız bir Anadolu için birlik ve beraberlik ruhu ile mücadele ettiğini kaydeden Yılmaz, mesajını şu sözlerle sürdürdü:

“Bu öylesine bir mücadeledir ki yedi düvel bir araya gelip, Türk insanını katletmek için taarruza geçmiştir.  23 Nisan 1920'de açılan ‘Milli Meclis’ işgale ve katliamlara karşı direşin, istiklale kavuşmak için savaşın karargâhı olmuştur. Milli Meclis’in Başkanı Mustafa Kemal Paşa, ‘Başkomutan’ olarak cephelerde savaşmış ve ‘Gazi’ unvanı almıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa kazandığı meydan muharebelerinden dolayı ‘Mareşal’ rütbesi almasına rağmen ömrünün sonuna kadar en değer verdiği ‘Gazilik’ unvanını onurla taşımış, Türk halkı onu Gazi Paşa olarak bağrına basmıştır... Bizler de binlerce yıl gaziliği ile anmaya devam edeceğiz.”

“TÜRK MÜHRÜNÜ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yılmaz, açıklamasında şu görüşlere yer de verdi:

“100 yıl önce kurulan Milli Meclisimiz, koskoca bir asrı geride bırakırken başka ağır bedeller de ödenmiştir... Darbeler, müdahaleler ve hukuk dışı dayatmalara karşı göstermiş olduğu direniş ile Milli Meclisimiz o onurlu ‘Gazilik’ ruhunu yaşatmaya devam etmektedir…23 Nisan'ın güzel vatanımızda birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmede; çağlar üzerinde çağ atlayarak, çağdaş medeniyetler seviyene ulaşmada vesile olacağına inancımız tamdır. Ankara Kent Konseyi olarak 100 yıl önce kurulan Milli Meclis ile aynı azim ve kararlılık ile binlerce yıl sonra da bu coğrafyada ‘Türk Mührü’nü yaşatmaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayalindeki ‘Başkent Ankara’ için bütün benliğimizle çalışmaya devam edeceğiz…”
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