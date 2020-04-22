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“Sincan’da Ramazan Akşamları” evinize geliyor

Birlik ve beraberliğin, bereketin, huzurun sembolü Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Sincan Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkemizde evlerinde kalarak tedbiri elden bırakmayan tüm vatandaşlarımızı mübarek Ramazan ayında da yalnız bırakmıyor.

Elif Duman
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Birlik ve beraberliğin, bereketin, huzurun sembolü Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Sincan Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkemizde evlerinde kalarak tedbiri elden bırakmayan tüm vatandaşlarımızı mübarek Ramazan ayında da yalnız bırakmıyor. Sincan Belediyesinin ev sahipliğini üstlendiği Necip Karakaya’nın sunumuyla “Sincan’da Ramazan Akşamları” adlı program her akşam Kontv’den canlı yayınla evlerinize konuk olacak.

İLK KONUK SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI MURAT ERCAN

Necip Karakaya ile Ramazan özel programı 24 Nisan Cuma günü Kontv’den canlı yayınla başlayacak. İlk gün konuğu Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan olacak. Her akşam 21.30 da birbirinden değerli konuk ve konularla hem KONTV hem de www.sincan.bel.tr web adresinden canlı yayınlanacak.

Başkan Ercan'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca, Yazar Sadık Yalsızuçanlar, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu gibi birbirinden değerli isimler 30 gün boyunca hanelere konuk olacak. “Sincan’da Ramazan Akşamları” programında ayrıca çeşitli yarışmalar yapılacak, vatandaşlar sürpriz hediyeler kazanma fırsatı bulacak.
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Bugün 12:40 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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