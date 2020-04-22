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Hep bir ağızdan söylenecek marşlar için balkona

Dünyayı saran Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan Gölbaşılılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde bando takımının marşlarına eşlik edecek.
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23 Nisan Perşembe günü saat 13.00’te Karşıyaka Mahallesi’nde başlayacak olan gösteriler, Gaziosmanpaşa, Şafak, Eymir, Seymenler, Bahçelievler Mahallesi’nde devam edecek. Program süresince profesyonel sunucu eşliğinde beş kişiden oluşan Maskot Bando, tüm mahallerde çizgi film karakterlerinin kostümleri ile çocuk şarkılarını seslendirecek. Gölbaşı halkını 23 Nisan coşkusunu yaşamak için balkonlara davet eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Kıymetli çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı şimdiden kutluyor gözlerinden öpüyorum. Sokaklarımız, balkonlarımızda söyleyeceğimiz marşlar ve kutlamalar ile renklenecek. Bando takımımız, sizler balkonlarınızdayken mahallelerinize coşku getirecek. Gölbaşı halkımızı evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu yaşamaya davet ediyoruz” dedi.

İlk ve ortaokul öğrencileri için ’100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ temalı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması’nın sonuçlarının da 23 Nisan Günü www.ankaragolbasi.bel.tr adresinden açıklanacağını hatırlatan Ramazan Şimşek, “Gönül isterdi ki bu 23 Nisan çocuklarımızın okullarında cıvıl cıvıl koşturduğu ve alanlarda coşkuyla hep birlikte kutlayabilelim. Ancak ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü günlerde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Milli ve manevi duygularımızı yaşamak ve dinç tutmak adına evlerinde de olsa, yavrularımızın bu yarışmalarla bir nebze de olsa 23 Nisan ruhunu yaşamalarını amaçladık” ifadelerini kullandı.

Bugün 13:00 TSİ İHA Ankara- Gündem

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