Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 18:40 TSİ- Gündem

Sağlık Bakanlığından korona virüsle ilgili 184 Whatsapp danışma hattı

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında oluşturulan SABİM 184 Whatsapp danışma hattı vatandaşların virüsle ilgili güncel ve doğru verilere ulaşmasını sağlıyor. Vatandaşların 0541 888 0184 numarasıyla ulaşabileceği hatta kişilere riskli durumlarda yapmaları gerekenlere dair yönlendirme de yapılıyor.
mask

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), 0541 888 0184 numaralı SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı vatandaşlara yeni hizmetler sunuyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan algoritma çerçevesinde hizmet sunan hatta, korona virüsle ilgili güvenilir ve güncel bilgiler paylaşılırken riskli vatandaşların ne yapması gerektiği konusunda doğru yönlendirmeler de yapılıyor.

7 gün 24 saat ulaşılabilen bu hat sayesinde vatandaşlar; korona virüs hakkındaki genel bilgilere, korona virüsten korunma yollarına, tıbbi maske kullanımına kadar birçok konuya ve merak ettikleri soruların yanıtlarına uzman videoları, afişler, broşürler, kitapçıklar gibi birçok yazılı ve görsel materyaller aracılığıyla erişiyor. Bilim Kurulu tarafından yapılan “Covid-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi” güncellemeleri SABİM’in algoritmasına da yansıtılıyor.

0541 888 0184 numarası rehbere eklendikten sonra SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı’na herhangi bir şey yazıldığında vatandaşları şöyle bir ekran karşılıyor:

"Bu hat, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni korona virüs hastalığı (Covid-19) hakkında bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Lütfen yapmak istediğiniz işlemin başında yer alan rakamı yazarak cevaplayınız. (Örneğin, bilgi almak için 2 yazıp cevaplayınız.)

1. Kendimde veya çevremde yeni korona virüs hastalığı olduğunu düşünüyorum.

  • 2. Yeni Koronavirüs Hastalığı ile ilgili bilgi almak istiyorum.
  • Acil durumlar için lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi numarasını arayınız."

      • "1" tuşlandıktan sonra algoritma sorularına ve verilen cevaplara göre hastalık şüphesinin değerlendirilmesi yapılıyor. Riskli kişiler belirtilerine ve durumlarına göre SABİM bünyesindeki sağlık personeline, sağlık kurumlarından muayene randevusu alması için Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) ve aile hekimlerine yönlendiriliyor. SABİM tarafından takibi yapılıyor.

      Merak Ettiğiniz Soruların Yanıtlarına Buradan Ulaşabilirsiniz

      "2" tuşlandıktan sonra ise konu başlıklarının numaraları kullanılarak Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkındaki doğru, güncel bilgilere ve merak edilen tüm soruların yanıtlarına ulaşılabiliyor. Telefon ekranına şu konu başlıkları geliyor:

      "Bilgilendirme bölümüne hoş geldiniz. Bilgi istediğiniz konuya göre cevaplayınız.

    • 1. Korona virüsten korunmak için yapılabilecekler
    • 2. Korona virüs hakkında genel bilgi videoları
    • 3. Korona virüsten korunma yolları videoları
    • 4. Uzman görüşleri videoları
    • 5. Kamu spotları
    • 6. Kitapçık, afiş ve el ilanı
    • 7. Biz Bize Yeteriz Türkiyem Bağış Kampanyası."

        • Bu konu başlıklarının altında da her bir konuyla ilgili numaralandırılmış birbirinden farklı bilgiler yer alıyor.

    Bugün 18:40 TSİ İHA Ankara- Gündem

    göndermek için kutuyu işaretleyin

    Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
    “Gıdalar hazırlanırken farklı mutfak gereçleri kullanılmalı” mask
    “Gıdalar hazırlanırken farklı mutfak gereçleri kullanılmalı”
    İsrail ve Filistin’den getirilen 38 Türk vatandaşı Gölbaşı’nda mask
    İsrail ve Filistin’den getirilen 38 Türk vatandaşı Gölbaşı’nda
    Bangladeş’ten getirilen 154 Türk vatandaşı Karaman’da yurda yerleştirildi mask
    Bangladeş’ten getirilen 154 Türk vatandaşı Karaman’da yurda yerleştirildi
    "Fırınlardaki ekmek üretimi ve siparişler, iftardan 2 saat önce sonlandırılacak" mask
    "Fırınlardaki ekmek üretimi ve siparişler, iftardan 2 saat önce sonlandırılacak"
    Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama mask
    Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama
    Bakan Selçuk: “Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı aylık ödeme miktarları artırıldı” mask
    Bakan Selçuk: “Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı aylık ödeme miktarları artırıldı”
    BEĞEN 24 B
    TAKİP ET 16 B
    TAKİP ET
    TAKİP ET
    Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek mask
    Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek
    Beypazarı Belediyesi haşere ilaçlama çalışmalarına başladı mask
    Beypazarı Belediyesi haşere ilaçlama çalışmalarına başladı
    Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama mask
    Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama
    Keçiören'den büyük atılım! Yakında hizmete giriyor! mask
    Keçiören'den büyük atılım! Yakında hizmete giriyor!
    Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarım Arazilerinde Üretime Başlıyor mask
    Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarım Arazilerinde Üretime Başlıyor
    Ankara dolandırıcı haberleri 2020 mask
    Ankara dolandırıcı haberleri 2020

    GALERİ

    Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yaptı mask
    Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yaptı
    Polisin pazar denetiminde ilginç anlar mask
    Polisin pazar denetiminde ilginç anlar
    Yağmur altında ucuz et kuyruğu mask
    Yağmur altında ucuz et kuyruğu
    Hurma fiyatları 20 ile 150 TL arasında değişiyor mask
    Hurma fiyatları 20 ile 150 TL arasında değişiyor
    Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’den Ramazan öncesi Pazar Denetimi mask
    Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’den Ramazan öncesi Pazar Denetimi
    10 yıl önce bugün neler oldu? 22 Nisan 2020 mask
    10 yıl önce bugün neler oldu? 22 Nisan 2020
    BEĞEN 24 B
    TAKİP ET 16 B
    TAKİP ET
    TAKİP ET

    Şehir Rehberi

    GİRİŞ YAP KAYIT OL