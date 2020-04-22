Sağlık Bakanlığından korona virüsle ilgili 184 Whatsapp danışma hattı

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), 0541 888 0184 numaralı SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı vatandaşlara yeni hizmetler sunuyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan algoritma çerçevesinde hizmet sunan hatta, korona virüsle ilgili güvenilir ve güncel bilgiler paylaşılırken riskli vatandaşların ne yapması gerektiği konusunda doğru yönlendirmeler de yapılıyor.

7 gün 24 saat ulaşılabilen bu hat sayesinde vatandaşlar; korona virüs hakkındaki genel bilgilere, korona virüsten korunma yollarına, tıbbi maske kullanımına kadar birçok konuya ve merak ettikleri soruların yanıtlarına uzman videoları, afişler, broşürler, kitapçıklar gibi birçok yazılı ve görsel materyaller aracılığıyla erişiyor. Bilim Kurulu tarafından yapılan “Covid-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi” güncellemeleri SABİM’in algoritmasına da yansıtılıyor.

0541 888 0184 numarası rehbere eklendikten sonra SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı’na herhangi bir şey yazıldığında vatandaşları şöyle bir ekran karşılıyor:

"Bu hat, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni korona virüs hastalığı (Covid-19) hakkında bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Lütfen yapmak istediğiniz işlemin başında yer alan rakamı yazarak cevaplayınız. (Örneğin, bilgi almak için 2 yazıp cevaplayınız.)

1. Kendimde veya çevremde yeni korona virüs hastalığı olduğunu düşünüyorum.

2. Yeni Koronavirüs Hastalığı ile ilgili bilgi almak istiyorum.

Acil durumlar için lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi numarasını arayınız."