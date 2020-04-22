Bugün 20:05 TSİ - Gündem

Türkiye’de korona virüs nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 117 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 376 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 37 bin