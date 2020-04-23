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Ramazanla birlikte son çağrı

Kalabalık sofraları sevdiklerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu günlerde ağız bakımımız için dikkat etmemiz gerekenleri Diş Hekimi Pertev Kökdemir açıkladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İftar ve sahur arasında geçen zamanımızı çok iyi planlamalı ve bu dönemde ağız sağlığımıza daha da fazla önem göstermeliyiz.

Oruca bağlı olarak, ağız kuruluğu oluşabilmektedir. Ağız kuruluğu da beraberinde ağız kokusu, çürük ve diş eti problemlerini getirebilir.

Ufak detaylarla bu sıkıntıları kontrol altına alıp sağlıklı bir dönem geçirebiliriz.

İşte dikkat edilecek noktalar:

* İftar ve sahur arasında bol sıvı tüketimi ( özellikle su ),

* Yemeklerden sonra dişlerin, diş etlerinin ve beraberinde dil yüzeyinin de mutlaka fırçalanması,

* Soğan, sarımsak ve ağır baharatlı yiyeceklerden kaçınılması,

* Maydanoz gibi yeşilliklerin bol tüketilmesi,

* Sigara kullanımının azaltılması,

* Çay ve kahvenin az tüketilmesi,

Ayrıca, Ramazan ayına girmeden ağız ve diş kontrollerinizi yaptırmanız ve gerekli tedavileri tamamlayarak sağlıklı bir ağız ile oruca başlanmasını öneren Dt.Kökdemir, alkol içermeyen ağız gargaralarının kullanımın da ağız kokusu ve ağız kuruluğunu gidermede etkili olabileceğini paylaştı.
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Bugün 09:10 TSİ - Sağlık

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