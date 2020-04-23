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Çankaya, Evleri Atatürk ve Bayraklarla Donattı

Alper Taşdelen: “Milletin egemenliğinde nice güzel bayramları hep birlikte yaşayacağız.”

Elif Duman
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Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 100. Yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerde kutlayan çocuklara kitap hediye eden Çankaya Belediyesi, Atatürk posteri ve Türk Bayrağı da hediye etti. Bayrak ve Atatürk posteri, alışveriş desteği verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara da armağan edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. Yılını buruk bir gururla kutladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Evlerde 23 Nisan’ı kutlayan çocuklarımıza 100. Yıl anısına Çankaya Çocuk Kitapları serilerimizi armağan ettik. Evlerini süslesinler diye Atatürk poster ve Türk Bayrağını da kitaplarla birlikte ulaştırdık. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın nice yüz yılları Atatürk aydınlığında, bilimin ışığında yaşamasını ve yaşatmasını diliyorum. Büyük Atatürk’ün varlığını unutmamalarını, ilke ve değerleriyle hareket etmelerini, yol göstericiliğini akıldan çıkarmamalarını temenni ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız ve gelecek bayramlarımızı hep birlikte yine coşkuyla kutlayacağız. Milletin egemenliğinde nice güzel bayramları yine birlikte yaşayacağız.” diye konuştu.   

Çankaya Belediyesinin çocuklara 100. Yılda 100 bin kitap dağıtımı yapan ekipleri, 23 Nisan’ın değişmez süsü Atatürk posteri ve Türk Bayrağını da ulaştırdı. Bayrak ve Atatürk posteri hediyesini gören çocukların mutluluğunu paylaşan ekipler, 65 yaş ve üstü alışveriş desteği verilen vatandaşlara da Atatürk posteri ve bayrak armağan etti. Atatürk ve Türk Bayrağını pencere ve balkonlarına asan her yaştan vatandaş, buruk da olsa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. Yılını kutlamanın mutluluğunu fotoğraf karelerine yansıttı.

Çankaya Belediyesi ekipleri, 87 yaşındaki Nimet Akpınar’a da Atatürk posteri ve Türk Bayrağını ulaştırdı. “Bu yaşımda hala içimde Atatürk sevgisini taşıyorum” diyen Nimet Akpınar talebini karşılayan Çankaya Belediyesine ve Başkan Alper Taşdelen’e teşekkür etti.
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Bugün 10:17 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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