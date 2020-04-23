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Kısıtlama öncesi "Türkiye Güven Huzur" uygulaması

İçişleri Bakanlığı, dün 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere Türkiye genelinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması düzenledi.
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İçişleri Bakanlığı, 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere Türkiye genelinde dün 15.00-24.00 saatleri arasında market, pazar yeri, alışveriş merkezleri ile vatandaşların toplu halde bulundukları cadde ve sokaklarda eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya 30 bin 930 emniyet, 20 bin 608 jandarma ve 682 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 52 bin 220 personel ile 219 dedektör köpek katıldı. Önceden tespit edilmiş 3 bin 321 noktada gerçekleştirilen uygulama, alınan kararlar doğrultusunda süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği kontrol edildi. Semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları vb. iş yerlerinde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen şahısların sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma yasağına tabi tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yasağa uyup uymadığı denetlendi. Denetimlerde ayrıca toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirlere uyup uymadığına da bakıldı. Denetimlerde 291 bin 871 şahıs sorgulandı, 399 aranan şahıs tespit edildi. 25 şahıs gözaltına alındı.

Sosyal mesafe kuralına ihlalden 6 bin 434 işlem

Sosyal mesafe kuralına uymayanlara da idari ve adli işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 205 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2 bin 424 şahsa ve 65 yaş üstü 805 şahsa olmak üzere toplam 6 bin 434 şahsa idari ve adli işlem uygulandı. Ayrıca uygulamada 224 bin 554 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 406 toplu taşımaya, 140 ticari taksiye ve 2 bin 982 diğer araçlara olmak üzere toplam 3 bin 528 araç sahibine/sürücüsüne idari para cezası verildi.

326 iş yerine ceza

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleşen uygulamada 9 bin 932 park-bahçe, 2 bin 950 mesire-yürüyüş alanı ile 99 bin 965 iş yeri denetlenirken, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 24, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 186 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 116 olmak üzere toplam 326 iş yeri işletmecisine/sahibine idari ve adli işlem gerçekleştirildi.

Bugün 11:40 TSİ İHA Ankara- Gündem

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