Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:30 TSİ- Belediye G: Bugün 12:32 TSİ

Gezici iftar aracı yemek dağıtımı yapacak

Yenimahalle Belediyesi, her yıl ilçe sakinlerinin birlik, beraberliğinin devamlılığının sağlanması ve toplumsal dayanışmanın sürdürülmesi amacıyla düzenlediği Ramazan etkinliklerini bu yıl pandemi sebebiyle iptal etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yenimahalle Belediyesi, her yıl ilçe sakinlerinin birlik, beraberliğinin devamlılığının sağlanması ve toplumsal dayanışmanın sürdürülmesi amacıyla düzenlediği Ramazan etkinliklerini bu yıl pandemi sebebiyle iptal etti. Belediyenin geleneksel hale getirdiği iftar çadırları bu yıl kurulmayacak, mahalle iftarları ve nostaljik ramazan eğlenceleri de yapılmayacak ancak gezici iftar aracı yaşlı, engelli ve ihtiyacı olan aileler için yemek dağıtımına devam edecek.

Gezici ekiplerden Ramazan’da tam mesai

Her yıl binlerce ilçe sakinini Ramazan ayında iftar sofralarında buluşturan Yenimahalle Belediyesi, bu yıl mahalle iftarlarına ara verse de engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar yemeklerini evlerine kadar götürmeye devam edecek.

Ramazan ayı boyunca her gün 2 bin 600 kişiye iftar yemeği ulaştıracak olan gezici ekipler, ilçe genelinde toplumun her kesiminden vatandaşın Ramazan ayını huzurlu ve mutlu olarak geçirmesi için dur durak bilmeden çalışacak.

“Ramazan barışın ve kardeşliğin habercisidir”

Ramazan ayının hoşgörü ve birlik beraberlik ortamı içerisinde yaşanması için ilçe genelinde her yıl binlerce vatandaşın aynı sofralarda buluştuğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Maalesef bu yıl Ramazan ayını salgın tedbirleri çerçevesinde, buruk yaşayacağız. Elbette önceliğimiz halk sağlığı. İnşallah önümüzdeki yıllarda sağlıkla yine iftar sofralarında buluşacağız. Ancak öncelikle toplum olarak bu salgından kurtulmamız gerekiyor.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çölyak Hastası Küçük Erva’ya Doğum Günü Sürprizi mask
Çölyak Hastası Küçük Erva’ya Doğum Günü Sürprizi
Çocuklara uçan balon ve bayrak sürprizi mask
Çocuklara uçan balon ve bayrak sürprizi
Başkan Altınok: “4 gün boyunca vatandaşımız için seferber olacağız” mask
Başkan Altınok: “4 gün boyunca vatandaşımız için seferber olacağız”
Keçiören Belediyesi 23 Nisan’ı canlı yayınla kutluyor mask
Keçiören Belediyesi 23 Nisan’ı canlı yayınla kutluyor
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor mask
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
Çankaya, Evleri Atatürk ve Bayraklarla Donattı mask
Çankaya, Evleri Atatürk ve Bayraklarla Donattı
Başkan Oğuz, Koltuğunu Minik Yusuf'a Video Konferansla Bıraktı mask
Başkan Oğuz, Koltuğunu Minik Yusuf'a Video Konferansla Bıraktı
Ankara'lı Çiftçilere Büyük Destek mask
Ankara'lı Çiftçilere Büyük Destek
“Sincan’da Ramazan Akşamları” evinize geliyor mask
“Sincan’da Ramazan Akşamları” evinize geliyor
AKK Başkanı Yılmaz'ın, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ile 23 nisan kutlama mesajı mask
AKK Başkanı Yılmaz'ın, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ile 23 nisan kutlama mesajı

Bugün 12:30 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor mask
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
Çankaya, Evleri Atatürk ve Bayraklarla Donattı mask
Çankaya, Evleri Atatürk ve Bayraklarla Donattı
Keçiren Belediyesi 23 Nisan Coşkusunu Açık Otobüs Konserleriyle Yaşatacak mask
Keçiren Belediyesi 23 Nisan Coşkusunu Açık Otobüs Konserleriyle Yaşatacak
“Sincan’da Ramazan Akşamları” evinize geliyor mask
“Sincan’da Ramazan Akşamları” evinize geliyor
AKK Başkanı Yılmaz'ın, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ile 23 nisan kutlama mesajı mask
AKK Başkanı Yılmaz'ın, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ile 23 nisan kutlama mesajı
Sincan’ın simgesi lale ile birlik mesajı mask
Sincan’ın simgesi lale ile birlik mesajı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek mask
Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama mask
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama
Ankara dolandırıcı haberleri 2020 mask
Ankara dolandırıcı haberleri 2020
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor mask
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
Bakan Soylu’dan CHP'li Şenel’e “geçmiş olsun” telefonu mask
Bakan Soylu’dan CHP'li Şenel’e “geçmiş olsun” telefonu
İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge mask
İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge

GALERİ

Beypazarı’nda Maske ve Kolonya Dağıtımı Başladı mask
Beypazarı’nda Maske ve Kolonya Dağıtımı Başladı
Polisin pazar denetiminde ilginç anlar mask
Polisin pazar denetiminde ilginç anlar
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yaptı mask
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yaptı
Yağmur altında ucuz et kuyruğu mask
Yağmur altında ucuz et kuyruğu
Hurma fiyatları 20 ile 150 TL arasında değişiyor mask
Hurma fiyatları 20 ile 150 TL arasında değişiyor
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’den Ramazan öncesi Pazar Denetimi mask
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’den Ramazan öncesi Pazar Denetimi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL