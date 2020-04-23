Gezici iftar aracı yemek dağıtımı yapacak

Yenimahalle Belediyesi, her yıl ilçe sakinlerinin birlik, beraberliğinin devamlılığının sağlanması ve toplumsal dayanışmanın sürdürülmesi amacıyla düzenlediği Ramazan etkinliklerini bu yıl pandemi sebebiyle iptal etti. Belediyenin geleneksel hale getirdiği iftar çadırları bu yıl kurulmayacak, mahalle iftarları ve nostaljik ramazan eğlenceleri de yapılmayacak ancak gezici iftar aracı yaşlı, engelli ve ihtiyacı olan aileler için yemek dağıtımına devam edecek.

Gezici ekiplerden Ramazan’da tam mesai

Her yıl binlerce ilçe sakinini Ramazan ayında iftar sofralarında buluşturan Yenimahalle Belediyesi, bu yıl mahalle iftarlarına ara verse de engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar yemeklerini evlerine kadar götürmeye devam edecek.

Ramazan ayı boyunca her gün 2 bin 600 kişiye iftar yemeği ulaştıracak olan gezici ekipler, ilçe genelinde toplumun her kesiminden vatandaşın Ramazan ayını huzurlu ve mutlu olarak geçirmesi için dur durak bilmeden çalışacak.

“Ramazan barışın ve kardeşliğin habercisidir”

Ramazan ayının hoşgörü ve birlik beraberlik ortamı içerisinde yaşanması için ilçe genelinde her yıl binlerce vatandaşın aynı sofralarda buluştuğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Maalesef bu yıl Ramazan ayını salgın tedbirleri çerçevesinde, buruk yaşayacağız. Elbette önceliğimiz halk sağlığı. İnşallah önümüzdeki yıllarda sağlıkla yine iftar sofralarında buluşacağız. Ancak öncelikle toplum olarak bu salgından kurtulmamız gerekiyor.” dedi.