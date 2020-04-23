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Çölyak Hastası Küçük Erva’ya Doğum Günü Sürprizi

Mamak‘ta Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolilerini ulaştırmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mamak‘ta Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolilerini ulaştırmaya devam ediyor. Ekmek, su ve kuru gıda dan oluşan kolileri götüren ekipler, doğum günü olduğunu öğrendikleri 6 yaşındaki çölyak hastası minik Erva’nın kapısını da çaldı. Glütensiz pasta ve bir çiçekle eve giden Vefa Sosyal Destek Grubu, küçük kızın doğum gününü kutladı. Karşısında doğum günü pastası ve Vefa Destek Ekibini görünce çok şaşıran minik Erva, pastadaki mumu üfledi. Anne Tuğba Gümüş de bu sürpriz karşısında çok şaşırdıklarını belirterek teşekkür etti.

Bir telefon kadar yakınız

Yardıma ihtiyacı olan vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Vefa Destek Grubu’nun bir telefon kadar yakın olduğunun altını çizdi. Murat Köse, “Kurumlarımızla iş birliği içerisindeyiz. Vefa Destek Grubu ile Mamaklı hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız. Belediye olarak konuyla ilgili gerekli tedbirlerimizi aldık. Sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü büyüklerimiz ile kronik rahatsızlığı olanların ve ihtiyaç sahibi tüm hemşehrilerimizin 7 gün 24 saat emrindeyiz." dedi.
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Bugün 12:56 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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