Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:30 TSİ- Gündem

Korona virüs, sağlık çalışanlarında ‘kaygı’ problemlerini arttırdı

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını, sağlık çalışanlarında ‘kaygı’ problemlerini arttırdı.
mask

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Düşün Psikoloji Yönetim Kurulu Başkanı Başak Aslan, ‘sosyal izalosyon-sağlıklı psikoloji’ psikolojik çağrı projesi çerçevesinde Pandemi sürecinin şüphesiz en önemli aktörleri olan sağlık çalışanları ve daha büyük kaygı yaşayan birinci dereceden yakınlarına özel tamamen ücretsiz psikoterapi hizmetini başlattıklarını söyledi. Bu projeyi başlattığı günden bugüne yaklaşık 390 sağlık çalışanı ve birinci dereceden yakınına ücretsiz psikoterapi hizmeti verdiklerini belirten Aslan, ‘’Çeşitli sebeplerle psikoterapi almak isteyen sağlık çalışanı ve yakınlarına verilen 390’dan fazla terapide elde edilen veriler sonucunda özellikle sağlık çalışanı ve yakınlarının Korona virüs sebebiyle ortaya çıkan problemlerini gözler önüne sermiştir. Özellikle yüzde 29 ile ilişki problemleri ve yüzde 31 ile kaygı düzeyinin oldukça yüksek bir oranda yaşandığı görüldü. Ayrıca yüzde 22.7 obsesyon, yüzde 9 travma, yüzde 14.3 uyku bozuklukları ve yüzde 11 stres gibi problemler çıktı’’ dedi.

Aslan, bu süreçte sağlık çalışanlarına ücretsiz psikoterapi programının devam ettiğini, bütün sağlık çalışanlarının ruhsal olarak sağlıklı kalması için gece gündüz çalıştıklarını, problem yaşayan sağlık çalışanı ve ailelerinin ücretsiz çağrı merkezimizi arayıp bilgi almaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledi.

Verileri değerlendiren Uzman Psikolog Sinem Çakmak, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin oluşturduğu tehdit algısı ve yaşamımız üzerinde meydana getirdiği kısıtlılıkların psikolojik sağlığı olumsuz etkileyebildiğini belirterek, ‘’Bu durum sonucunda deneyimlediğimiz yoğun kaygı ve stres, süreç öncesinde sahip olduğumuz psikolojik problemlerimizin şiddetini arttırabileceği gibi yeni birtakım psikolojik rahatsızlıklara da yol açabilmektedir. Bu sürecin en az hasarla atlatılması ve pandemi sonrası süreçte de daha sağlıklı bir ruhsal yaşantı için baş etmekte yetersiz hissettiğimiz psikolojik sıkıntılar karşında uzman desteğinin oldukça önemlidir’’ dedi.

Bugün 14:30 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Türkiye'nin ilk Online Çocuk Filmleri Festivali 23 Nisan’da başlıyor mask
Türkiye'nin ilk Online Çocuk Filmleri Festivali 23 Nisan’da başlıyor
Türkiye’de korona virüs nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti mask
Türkiye’de korona virüs nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığından korona virüsle ilgili 184 Whatsapp danışma hattı mask
Sağlık Bakanlığından korona virüsle ilgili 184 Whatsapp danışma hattı
Ankara Valiliği'nden Ramazan Ayı Tedbirlerine İlişkin Basın Açıklaması mask
Ankara Valiliği'nden Ramazan Ayı Tedbirlerine İlişkin Basın Açıklaması
TİKA’dan, Covid-19 ile Mücadelesinde Sırbistan’a Destek mask
TİKA’dan, Covid-19 ile Mücadelesinde Sırbistan’a Destek
Hep bir ağızdan söylenecek marşlar için balkona mask
Hep bir ağızdan söylenecek marşlar için balkona
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek mask
Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama mask
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor mask
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
Ankara dolandırıcı haberleri 2020 mask
Ankara dolandırıcı haberleri 2020
Bakan Soylu’dan CHP'li Şenel’e “geçmiş olsun” telefonu mask
Bakan Soylu’dan CHP'li Şenel’e “geçmiş olsun” telefonu
İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge mask
İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge

GALERİ

TED Ankara Koleji Ulusal Egemenliğin 100. Yılını Ekran Başında Coşkuyla Kutladı mask
TED Ankara Koleji Ulusal Egemenliğin 100. Yılını Ekran Başında Coşkuyla Kutladı
Sincan Belediyesi Haydi Çocuklar Resim Yapın! mask
Sincan Belediyesi Haydi Çocuklar Resim Yapın!
Türk Hava Yolları 23 Nisan uçuşunun hikayesini paylaştı mask
Türk Hava Yolları 23 Nisan uçuşunun hikayesini paylaştı
31 şehre getirilen sokağa çıkma kısıtlama gece yarısı başladı mask
31 şehre getirilen sokağa çıkma kısıtlama gece yarısı başladı
Polonya’nın en büyük milli parkı yanıyor mask
Polonya’nın en büyük milli parkı yanıyor
Türk Hava Yolları 23 Nisan’da gökyüzüne ay-yıldız çiziyor mask
Türk Hava Yolları 23 Nisan’da gökyüzüne ay-yıldız çiziyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL