Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 2020 Ramazan ayının başlangıcına bir gün gibi kısa süre kaldı. Şimdi Ankara'lılar tarafından bu yıl ilk orucun hangi gün tutulmaya başlanacağı ve ilk sahurun ne zaman yapılacağı merak edilmektedir.

Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020)

İlk sahur 23 Nisan gecesini 24 Nisan sabahına bağlayan gün yani bugün sahur yapılacak ve 24 Nisan'da (Yarın) Ramazan ayının ilk orucu tutulacak.

Ankara iftar saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2020 Ramazan imsakiyesi içerisinde yerini aldı. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara ilinde dahil olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta Ramazan ayının ilk günü evde geçirilecek. Aynı şekilde teravih namazı da camilerde kılınmayacak. Ancak dileyen kişi evde teravih namazını kıla bilecek.

Güneş'in her ilde farklı saatlerde doğup batması nedeniyle iftar vakitleri ve sahur saatleri illere özel olarak belirlenmektedir. Diyanet tarafından Ankara için yayınlanan 2020 imsakiyesinde yer alan bilgilere göre 24 Nisan 2020 Cuma günü Ankara ilk sahur saat 04.19'de bitmiş olacak.

İŞTE ANKARA'DA İLK İFTAR SAATİ

Ankara genelinde oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar iftar saati de yine Diyanet tarafından ilan edildi. Buna göre Ankara bölgesinde oruç açacak kişiler için 24 Nisan 2020 Cuma günü ilk iftar saati 19.43'de olacak.

İŞTE ANKARA'NIN RAMAZAN İMSAKİYESİ

ANKARA'DA İLK GÜN SAAT ORUÇ TUTULACAK

Ankara'da vatandaşlar bugün (23 Nisan Perşembe) sahura kalkıp oruç tutmak için niyet edecekler. Böylelikle Ankara'da ilk gün 16 Saat 32 Dakika oruç tutulmuş olacak.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen ve bilinen Kadir Gecesi ise bu sene 19 Mayıs 2020 tarihinde dua edilerek idrak edilecek.

ANKARA'DA RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yeni yılın ilk bayramı olacak olan 2020 Ramazan Bayramı, Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020, Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek.

Ankara Bayram Namazazı Saati : 24 Mayıs 2020 Pazar günü 05.20

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ankara'da Ramazan Bayramı ilk gün olan 24 Mayıs 2020 Pazar günü saat 05.20'te kılınacak.

ANKARA'DA İLK SAHUR, İLK ORUÇ NE ZAMAN?

İlk sahur 23 Nisan gecesini 24 Nisan sabahına bağlayan gün yapılacak ve 24 Nisan'da ilk oruç tutulacak. İlk oruç açma zamanı ise 24 Nisan 2020 saat:19.43

ANKARA'DA KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

ANKARA'DA RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yeni yılın ilk bayramı olacak olan 2020 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek.

SADAKA NE KADAR?

Öte yandan bu sene Sadaka-i Fıtır Miktarı 27 TL olarak belirlendi.

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

İlk teravih namazı 23 Nisan (Bugün) yatsı namazı sonrası eda edilecek. Bu yıl Corona virüsü önlemleri nedeniyle cami ve mescitlerde cemaat halinde teravih namazı kılınmayacak. Ancak evlerde teravih namazı kılınmaya devam edecek. Ankara'da ilk teravih 21:10'daki yatsı namazının ardından kılınabilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temalı "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 23 Nisan Perşembe akşamı kılınacak teravih namazının ardından cuma günü tutulacak ilk oruçla ramazan ayının başlayacağını belirtti.

Erbaş, ramazanda, camilerde teravih namazı kılınıp kılınmayacağına yönelik soruya da "Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilir. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır." yanıtını verdi

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için dört rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik dualarını okuruz

3. Rekat

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.