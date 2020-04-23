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Türkiye'de Vaka ve ölüm sayısı düşerken, İyileşen sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 115 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 23 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 115 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 2 bin 491 oldu.

Bugün toplam 40 bin 962 test yapılırken, 3 bin 116 yeni vaka tanısı kondu, toplam vaka sayısı 101 bin 790 oldu. Bugünkü 2 bin 14 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 18 bin 491’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 982, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 816 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791 bin 906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin” ifadelerini de kullandı.

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