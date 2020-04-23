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TBMM’de 23 Nisan'a Özel ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde TBMM’nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla havai fişek ve ışık gösterisi düzenlendi.
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TBMM’nin açılışının 100. yılı dolayısıyla TBMM’nin önünde ışık ve havai fişek gösterisi düzenlendi. Gösteriye TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleri katıldı.

Gösteri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasının ekranlardan gösterimi ile başladı. Daha sonra İstiklal marşı okundu. Bu esnada havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.

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