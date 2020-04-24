Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:45 TSİ- Gündem G: Bugün 14:48 TSİ

Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı - 24 Nisan 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre bir çok kuruma atamalar gerçekleşti.
mask

Diyanet İşleri Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca, 3 ilin müftüsü görevden alındı, 6 İl Müftülüğüne atama yapıldı. Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu ve Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk görevden alınırken, Amasya İl Müftülüğüne Durmuş Ayvaz, Çanakkale İl Müftülüğüne Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Afyonkarahisar İl Müftülüğüne Sinan Kazancı, Manisa İl Müftülüğüne Mustafa Soykök, Sakarya İl Müftülüğüne Hasan Başiş ve Siirt İl Müftülüğüne Vehap Kapıcıoğlu atandı.

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞINA ATAMA YAPILDI

Adalet ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarında açıkta bulunan başmüfettişliklere de atama yapıldı. Bu kapsamda, Adalet başmüfettişliklerine Muhammet Murat Ülkü ile Adalet Müfettişi Faruk Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı başmüfettişliklerine de müfettişler Abdullah Erdoğan, Elif Şeyda Ergen, Eren Sümengen, Murat Özdoğan ve Tuğrul Kolat getirildi.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Yaramış atanırken, Milli Eğitim Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğüne Fahri Acar, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne ise Mustafa Özen atandı.

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞINA ATAMA YAPILDI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğünce de Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ali Erkan Öztürk atandı.

Ayrıca Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İlker Haktankaçmaz görevden alınarak, yerine Yunus Sezer’in ataması gerçekleştirildi.

Bugün 09:45 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yerli solunum cihazı "Sahra" Mayıs’ta seri üretime geçiyor mask
Yerli solunum cihazı "Sahra" Mayıs’ta seri üretime geçiyor
Türkiye Turizm Tanıtım Çalışmalarına Devam Ediyor mask
Türkiye Turizm Tanıtım Çalışmalarına Devam Ediyor
ibni Sina Hastanesi sağlık personellerinden İstiklal Marşı mask
ibni Sina Hastanesi sağlık personellerinden İstiklal Marşı
8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek mask
8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek
Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı - 24 Nisan 2020 mask
Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı - 24 Nisan 2020
Şentop, onbir ayın sultanı Ramazan ayının başlaması sebebiyle bir mesaj yayımladı mask
Şentop, onbir ayın sultanı Ramazan ayının başlaması sebebiyle bir mesaj yayımladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor mask
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama mask
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020) mask
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020)
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu mask
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu
İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge mask
İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge
2 liralık sütlaç yediği için tazminatsız kovuldu! Yargıtay ’dur’ dedi mask
2 liralık sütlaç yediği için tazminatsız kovuldu! Yargıtay ’dur’ dedi

GALERİ

11 ayın sultanı Ramazan geldi mask
11 ayın sultanı Ramazan geldi
7’den 70’e bütün vatandaşlar balkon ve camlardan İstiklal Marşı okudu mask
7’den 70’e bütün vatandaşlar balkon ve camlardan İstiklal Marşı okudu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23 Nisan coşkusu balkonlara taştı mask
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23 Nisan coşkusu balkonlara taştı
Eyüpsultan Camii’ne Mahyaların Asılması Havadan Görüntülendi mask
Eyüpsultan Camii’ne Mahyaların Asılması Havadan Görüntülendi
Türkiye 23 Nisan'ı meşaleler ve havai fişekler eşliğinde kutlandı mask
Türkiye 23 Nisan'ı meşaleler ve havai fişekler eşliğinde kutlandı
Polis ekipleri 23 Nisan kutlamasında kortej oluşturarak siren çaldı mask
Polis ekipleri 23 Nisan kutlamasında kortej oluşturarak siren çaldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL