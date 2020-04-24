Türkiye Turizm Tanıtım Çalışmalarına Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye’nin global pazarlardaki turizm tanıtımını üstlenen Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), bugünkü gündemi yönetirken, bu süreç sonrası sektörün hızlı toparlanmasına katkıda bulunacak stratejileri planlamaya ve hayata geçirmeye devam ediyor.

Türkiye’nin, bir turizm markası olarak, ‘ilk akla gelen, sağlık açısından güvenli, etkileyici ve tercih edilen tatil ülkesi’ algısını sürdürme hedefiyle iletişim çalışmalarını planladıklarını belirten Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın sözcüsü Erkan Yağcı yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. ‘’Sektör olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte; TGA olarak bugünkü gündemi yönetirken, gelecek dönemin iletişim stratejilerini planlamaya, aksiyonlar almaya başladık. Bu doğrultuda ilk adım olarak; insanların duygulara yönlenebilecekleri çatı bir söylem ile ‘Türkiye’nin her zaman onların yanında olduğu’ mesajını vurgulamayı amaçlayan ‘togethertoday’ konseptimizi hayata geçirdik. Bu zor dönemde birlik olma duygusunun önemini ön plana taşıyan ‘togethertoday’ manifesto filmimizi yayınladık ve tüm iletişim çalışmalarımızı ‘togethertoday’ çatısı altında topladık.’

İnsanların evde vakit geçirdiği bu dönemde içerik trendlerini tüm dünyada yakından takip ederek; doğal zenginlikler, wellness, gastronomi değerlerini ön plana çıkaran içerik çalışmalarına öncelik verildiğini vurgulayan Yağcı; ‘’Bu kapsamda; dünyada büyük ilgi gören Türk mutfağını ön plana çıkarmak adına farklı iş birlikleri ile video içerikler hazırladık. Ünlü şeflerimiz Refika Birgül ve Fatih Tutak ile hazırladığımız videolar milyonlarca kez izlendi. Marka takip raporlarında «Turkish Food» etiketi twitter mentionları arasına girdi. Gastronomi dışında bu dönemde insanların kendi iç dünyalarına ve pozitife yönlenme arayışları içerisinde meditasyon içeriklerine yoğun bir ilgi oluştuğunu yaptığımız trend araştırmalarında gözlemledik. Ülkemizin doğal güzelliklerini, Türkiye’nin büyüleyici maviliklerinin kapılarını dünyaya Mercan Dede’nin özel olarak hazırladığı müziği ile ‘Turkish Therapy’ filmimizle açtık.’ dedi.

Mevlana’nın sözleri tüm dünyaya ‘umut ‘ oldu

Tüm dünyanın ‘sevgi’ felsefesini yakından takip ettiği Mevlana Celaleddin Rumi’nin sözlerinden oluşan özel bir film de ‘Togethertoday’ çatısı altında ‘goturkey’ hesaplarından tüm dünya ile paylaşıldı. Her hafta, yayınlanan Türkiye’nin doğal güzellikleri ile Rumi’nin ilham veren sözleri bütünleştirilerek, insanlara bu zorlu dönemde umut aşılandı.

Erişim 125 kat büyüdü..

Go Turkey sosyal medya hesaplarından yapılan bu iletişim çalışmalarının çok kısa sürede tüm dünyanın ilgisini çektiğini ve Türkiye’nin pozitife yönlendiren iletişim çalışmalarının olumlu geri bildirimler aldığını belirten Yağcı; ‘togethertoday filmimiz ile yarım milyonluk bir izlenme, 11 milyon erişim ve yüzde 18 etkileşime ulaştık. Erişimimiz tam 125 kat büyüdü. Aldığımız rapor sonuçlarında, eriştiğimiz bu rakamlar ile dünyadaki tüm rakip turizm ülkelerinin faaliyetleri ile karşılaştırıldığında en yakın rakiplerimizin açık ara üzerinde sonuçlar’ dedi.

Türkiye, turizm tanıtımında yepyeni bir kanal açıldı: Liveturkey.com

Go Turkey sosyal medya hesaplarından yürütülen iletişim kampanyalarına paralel, yeni bir dijital tanıtım kanalı LiveTurkey.com da hayata geçirildi. Erkan Yağcı; ‘Dünyanın hemen hemen tüm pazarlarında gezginlerin önemli bölümünün evlerine kapalı olduğu bu dönemde açılan www.liveturkey.com sitesini, sosyal mecralarımızda yoğun ilgi gören içeriklerimizin hepsine ve daha fazlasına tek noktadan ulaşılabilen bir videolog olarak konumladık. Ziyaretçilerin evlerinden çıkmadan müzelerimizi gezebilecekleri 360°lik çekimlerle hazırlanmış sanal müze turlarımızı sitemize ekledik. Mevcut içeriklerimizi; Kültür Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın video çalışmaları ile destekledik. İlerleyen dönemlerde; canlı konserler, performanslar paylaşmaya devam edeceğiz.’ dedi.

Bu dönem sonrasında en önemli kriter ‘Sağlıklı Turizm Standartları’ olacak

Gündeme özel iletişim çalışmalarına paralel, koronavirüsün sona ermesi ile birlikte sektörün kendini hızla toparlamasını destekleyici çözümler ile ilgili de ulusal ve uluslararası paydaşlarla yakın fikir alışverişinde bulunmaya devam ettirdiklerini belirten Erkan Yağcı; ‘yolcuların destinasyon seçimleri ile ilgili en önemli kriterin Sağlıklı Turizm Standartları olacağına inanıyoruz. Bu sebeple Kültür ve Turizm Bakanlığımız, ilgili Bakanlıklarla birlikte uluslararası alanda geçerliliği olan bir sertifikasyon programı üzerinde çalışıyor. Uluslararası tur operatörleri tarafından istenilen kriterleri karşılayacak olan bu çalışma, yolcuların geliş-gidişlerinden, konaklamalarına ve transfer hizmetlerine kadar; ziyaretleri boyunca temasta bulundukları her bir noktayı kapsayacak şekilde hazırlanıyor.’ dedi.